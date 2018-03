Pogledajte koga za vikend čeka neprestana kiša, a koga sunce

Nakon opakih minusa, zatopljenje je na vidiku, no ne bez posljedica. Snijeg koji će se pretvarati u kišu, u pojedinim dijelovima zemlje smrzavat će se u dodiru s tlom. No, neke čeka sunčan vikend bez padalina

Vjetar uglavnom slab, još ujutro na sjevernom Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji će puhati jugo, jako na dubrovačkom. Najviša dnevna temperatura od -6 do -1, a Jadranu od 5 do 12 °C.

Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, poslijepodne u okretanju na jugo. Najniža jutarnja temperatura između -5 i -1, na Jadranu uglavnom od 2 do 8 °C. Najviša dnevna temperatura od -2 do 2, a Jadranu od 7 do 12 °C.

U Splitu kišovito s temperaturom iznad 10 celzijevaca, dok će u Rijeci u nedjelju biti sunčano.