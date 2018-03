Smrzavanju je uskoro kraj, čeka nas zatopljenje i... kiša!

Prvi dan ožujka donio je topljenje ledenog pokrivača diljem zemlje. U narednim danima očekuje se rast temperatura, ali i kiša

Vjetar većinom slab, u Slavoniji i Baranji umjeren jugoistočni. Uz obalu slaba do umjerena bura, a poslijepodne u Dalmaciji jugo, prema kraju dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura od -8 do -3, na Jadranu od 1 do 6, na jugu i do 10 °C.

U Zagrebu pretežno oblačno, od sredine dana uz povremen slab snijeg. Vjetar većinom slab. I dalje hladno, uz najvišu dnevnu temperaturu od -6 do -4 °C.