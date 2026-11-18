Na željezničkoj pruzi kod Mičevca u utorak ujutro poginuo je 33-godišnji radnik. Pao je na tračnice dok je prugom prolazila teretna motorna drezina. Još nije utvrđeno zbog čega je pao
Nesreća se dogodila oko 8.45 na pružnom nadvožnjaku željezničkog mosta Sava – Jakuševec, na velikogoričkom području. Radnik, državljanin Sjeverne Makedonije, bio je zaposlen u tvrtki koja je izvodila radove na pruzi.
Drezinom je upravljao 59-godišnji strojovođa. Radnik je preminuo na mjestu nesreće.
Očevid je vodila zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Novom Zagrebu. Sudjelovali su i zagrebačka policija, inspektor zaštite na radu te predstavnik Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
Tijelo radnika prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.