Nesreća se dogodila oko 8.45 na pružnom nadvožnjaku željezničkog mosta Sava – Jakuševec, na velikogoričkom području. Radnik, državljanin Sjeverne Makedonije, bio je zaposlen u tvrtki koja je izvodila radove na pruzi.

Drezinom je upravljao 59-godišnji strojovođa. Radnik je preminuo na mjestu nesreće.

Očevid je vodila zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Novom Zagrebu. Sudjelovali su i zagrebačka policija, inspektor zaštite na radu te predstavnik Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Tijelo radnika prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.