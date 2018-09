Podignuta optužnica protiv Dejana Lovrena zbog lažnog iskaza na suđenju Mamiću!

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1989.) zbog počinjenja kaznenog djela davanje lažnog iskaza iz članka 305. stavak 1. Kaznenog zakona. (19. 9. 2018.)

'Okrivljenika se tereti da je 1. rujna 2017. na Županijskom sudu u Osijeku; tijekom rasprave u kaznenom predmetu protiv četvorice okrivljenika zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. KZ-a, iako ga je raspravni sudac upozorio da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo; svjesno neistinito iskazao kako je aneks ugovora o profesionalnom igranju, na kojem je kao dan zaključenja naveden datum 9. siječnja 2007., a kojim se regulira podjela transfernog obeštećenja između njega kao igrača i matičnog kluba u omjeru 50:50 posto potpisao nedugo nakon potpisivanja svog ugovora o profesionalnom igranju s matičnim klubom od 1. siječnja 2007., iako je znao da to ne odgovara istini, jer navedeni aneks ugovora on tada nije potpisao', stoji u priopćenju DORH-a.

Kad su mu na raspravi predočeni dopisi upućeni matičnom klubu s datumima 1. veljače 2010., 29. ožujka 2010. i 7. rujna 2010. u kojima se u njegovo ime traži isplata 50 posto transfernog obeštećenja i koji sadrže potpis s njegovim imenom, okrivljenika se tereti da je svjesno neistinito iskazao kako je on te dopise vlastoručno potpisao.

'Iznoseći način na koji mu je isplaćen novčani iznos od podjele transfernog obeštećenja, okrivljenika se tereti da je neistinito iskazao kako je tih dana bio u Hrvatskoj i kako je osobno u tu namjenu otvorio poseban račun u banci u Zagrebu, te da je istog dana kada mu je novac sjeo na račun on osobno proslijedio taj novac na bankovni račun treće osobe, iako je bio svjestan da to nije istina i da je u to vrijeme bio u Francuskoj', zaključuje se.