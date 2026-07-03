Podignuta optužnica protiv bivšeg šefa Zagrebačkih mažoretkinja

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitet okrivljenika, izvijestilo kako se Šćuricu stavlja na teret da je počinio kaznena djela u Zagrebu, u vremenu od kolovoza 2007. do veljače 2025. godine.

Također, optužnicom je predloženo da se Šćuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom.

Zagrebačka policija počela je kriminalistički istraživati Šćurica nakon što je 3. veljače prošle godine., tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponašanja prema 18-godišnjoj mažoretkinji.