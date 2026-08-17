Poruke s 'neformalnog sastanka': Voda je sigurna za piće, vreće bi trebale biti uklonjene za godinu dana

Voda u Gospiću sigurna je za piće, teze o učestalom obolijevanju od malignih bolesti su netočne, a vreće otpada mogle bi biti uklonjene za godinu dana, rečeno je nakon prekinute sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša koja se potom pretvorila u 'neformalni sastanak'

Nakon što su predstavnici građanskih inicijativa odlučili napustiti sjednicu nezadovoljni time što nisu dobili mogućnost repliciranja izvjestiteljima, predsjednica Odbora Dušica Radojčić (Možemo) odlučila je prekinuti sjednicu. Dvoranu su potom napustili zastupnici oporbe, dok su zastupnici iz redova vladajuće većine ostali zajedno sa izvjestiteljima te održali 'neformalni sastanak'.

Hrstić: Voda u Gospiću i cijeloj Lici je sigurna za piće Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je da je voda iz javne vodoopskrbe u Gospiću, kao i cijeloj Lici potpuno sigurna za piće. 'Samo testiranje napravila je struka, prema svim pravilima struke i prema vrijednostima koje koristi EU', rekla je, naglašavajući da građanima treba jasno objasniti razliku između nalaza u podzemnim vodama, na crpilištima i vode koja dolazi do kućanstava. 'Relevantna je voda koja se nalazi u samoj čaši', kazala je Hrstić, dodajući da dosadašnja ispitivanja nisu pokazala onečišćenje pitke vode.

Osvrnula se i na strah građana od malignih bolesti. 'Prema javno dostupnim ispitivanjima koja se rade posljednje 23 godine - ni građani Gospića niti građani Ličko- senjske županije nisu učestalije obolijevali od malignih bolesti', rekla je Hrstić. Dodala je da podaci 'jasno ukazuju da ti građani imaju manju incidenciju obolijevanja od malignih bolesti“ te naglasila da 'u ovom trenutku nema neuobičajenih obolijevanja stanovnika Gospića i Ličko- senjske županije'. Na podatke o obolijevanju nadovezao se ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak ističući važnost Registra za rak kao jednog od ključnih alata za epidemiološka istraživanja. Objasnio je da se uz svaki registrirani slučaj bilježe podaci o životu i mogućim izloženostima oboljelih, kao što su gdje osoba živi i radi te drugi podaci koji mogu pomoći u utvrđivanju eventualnih povezanosti s okolišem. Capak je rekao i da se monitoring površinskih i podzemnih voda provodi u suradnji s Hrvatskim vodama i drugim nadležnim institucijama. Ovisno o procjeni rizika dogovorit će se treba li proširiti praćenje i na dodatne pokazatelje. Gospićki gradonačelnik Darko Milinović također je odbacio tvrdnje da građani piju zatrovanu vodu. Izravno je prozvao Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, rekavši da 'dramatizira i laže' i ustvrdio da u vodi iz javne vodoopskrbe nije pronađen PFAS, odnosno vječne kemikalije te doveo u pitanje dijelove vještačenja vezane uz antimon, E. coli i uzvodne i nizvodne uzorke. 'Podloga za optužnicu je na klimavim nogama', ocijenio je. Smatra i da se prema predloženom modelu sanacija neće provesti iduće dvije godine te da je trebalo ići u izravni pregovarački postupak. Vučković: Vreće otpada trebale bi biti uklonjene za godinu dana Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković kazala je da bi vreće otpada kod Gospića trebale biti uklonjene za godinu dana ukoliko bude pristiglih ponuda na postupak javne nabave koji traje do 25. kolovoza, a što se tiče zakopanog otpada radi se istraživanje.

Prosvjednici dočekali političare u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL







+6 Prosvjednici dočekali političare u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL