Poruke s 'neformalnog sastanka': Voda je sigurna za piće, vreće bi trebale biti uklonjene za godinu dana

Voda u Gospiću sigurna je za piće, teze o učestalom obolijevanju od malignih bolesti su netočne, a vreće otpada mogle bi biti uklonjene za godinu dana, rečeno je nakon prekinute sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša koja se potom pretvorila u 'neformalni sastanak'
Nakon što su predstavnici građanskih inicijativa odlučili napustiti sjednicu nezadovoljni time što nisu dobili mogućnost repliciranja izvjestiteljima, predsjednica Odbora Dušica Radojčić (Možemo) odlučila je prekinuti sjednicu. Dvoranu su potom napustili zastupnici oporbe, dok su zastupnici iz redova vladajuće većine ostali zajedno sa izvjestiteljima te održali 'neformalni sastanak'.
Hrstić: Voda u Gospiću i cijeloj Lici je sigurna za piće
Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je da je voda iz javne vodoopskrbe u Gospiću, kao i cijeloj Lici potpuno sigurna za piće. 'Samo testiranje napravila je struka, prema svim pravilima struke i prema vrijednostima koje koristi EU', rekla je, naglašavajući da građanima treba jasno objasniti razliku između nalaza u podzemnim vodama, na crpilištima i vode koja dolazi do kućanstava.
'Relevantna je voda koja se nalazi u samoj čaši', kazala je Hrstić, dodajući da dosadašnja ispitivanja nisu pokazala onečišćenje pitke vode.
Osvrnula se i na strah građana od malignih bolesti. 'Prema javno dostupnim ispitivanjima koja se rade posljednje 23 godine - ni građani Gospića niti građani Ličko- senjske županije nisu učestalije obolijevali od malignih bolesti', rekla je Hrstić. Dodala je da podaci 'jasno ukazuju da ti građani imaju manju incidenciju obolijevanja od malignih bolesti“ te naglasila da 'u ovom trenutku nema neuobičajenih obolijevanja stanovnika Gospića i Ličko- senjske županije'.
Na podatke o obolijevanju nadovezao se ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak ističući važnost Registra za rak kao jednog od ključnih alata za epidemiološka istraživanja. Objasnio je da se uz svaki registrirani slučaj bilježe podaci o životu i mogućim izloženostima oboljelih, kao što su gdje osoba živi i radi te drugi podaci koji mogu pomoći u utvrđivanju eventualnih povezanosti s okolišem.
Capak je rekao i da se monitoring površinskih i podzemnih voda provodi u suradnji s Hrvatskim vodama i drugim nadležnim institucijama. Ovisno o procjeni rizika dogovorit će se treba li proširiti praćenje i na dodatne pokazatelje.
Gospićki gradonačelnik Darko Milinović također je odbacio tvrdnje da građani piju zatrovanu vodu. Izravno je prozvao Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, rekavši da 'dramatizira i laže' i ustvrdio da u vodi iz javne vodoopskrbe nije pronađen PFAS, odnosno vječne kemikalije te doveo u pitanje dijelove vještačenja vezane uz antimon, E. coli i uzvodne i nizvodne uzorke. 'Podloga za optužnicu je na klimavim nogama', ocijenio je.
Smatra i da se prema predloženom modelu sanacija neće provesti iduće dvije godine te da je trebalo ići u izravni pregovarački postupak.
Vučković: Vreće otpada trebale bi biti uklonjene za godinu dana
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković kazala je da bi vreće otpada kod Gospića trebale biti uklonjene za godinu dana ukoliko bude pristiglih ponuda na postupak javne nabave koji traje do 25. kolovoza, a što se tiče zakopanog otpada radi se istraživanje.
'Ako javni poziv bude uspješan, predviđeni rok za uklanjanje tog otpada je 12 mjeseci te za konačno zbrinjavanje i rješavanje ostalih pitanja je još 12 mjeseci', rekla je ministrica Vučković u Gospiću.
Što se tiče sanacije zakopanog djela otpada, naglasila je da resorno Ministarstvo podupire kombinirana rješenja, kako bi se dobilo na brzini.
'Podupiremo i homogenizaciju za određeni dio otpada za koji je to moguće ili neku drugu vrstu uporabe', kazala je.
U listopadu prošle godine nadležna istražna tijela obavijestila su Fond za zaštitu okoliša da je moguće početi sanacijske aktivnosti u Gospiću, dodala je Vučković.
Međutim, istraživanje potkraj 2025. pokazalo je da nitko u Hrvatskoj ne može sanirati spomenuti otpad iz Gospića, napomenuo je direktor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
'Što se tiče tog najkompleksnijeg otpada, onog zakopanog, poslali smo zahtjev na 70 odlagališta otpada i spalionica u Europskoj uniji. Tražili smo informacije o njihovim kapacitetima i svim bitnim parametrima kako bi se taj otpad mogao iskopati i zbrinutu negdje vani', rekao je.
Ovog tjedna javnosti će biti poznati detalji pripremljenog pregovaračkog postupka za privremeno prekrivanje otpada folijom, rekao je Balen, dok će nakon 24. kolovoza javnost biti upoznata s rezultatima upita koji su poslani na adrese europskih odlagališta i spalionica.
Samac: Otpad zakopavan i na privatnim česticama
Zamjenik glavnog državnog inspektora Ivan Samac rekao je da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da pravna osoba nije radila u skladu s dozvolom za zbrinjavanje otpada koju je dobila u listopadu 2022. godine.
'Pravna osoba nije skladištila otpad na onim česticama koje su za to namijenjene. Drugi krimen jest zakopavanje na privatnim česticama sedam pravnih i fizičkih osoba', naglasio je.
Uz to, dodaje da je Državni inspektorat pravnoj osobi ispisao 140 tisuća eura kazni koje nisu plaćene. 'Sve smo to predali Državnom odvjetništvu te smo podnijeli i kaznene prijave', kazao je.
Ministar pravosuđa Damir Habijan potvrdio je da u Kazneni zakon uskoro ulazi novo kazneno djelo. Riječ je o ekocidu za koji će biti predviđeno od 10 do 40 godina zatvora.
'Isto tako ovo kazneno djelo ne zastarijeva. Važno je još reći da ovo nisu izmjene isprovocirane ovim slučajem u Gospiću, radna skupina radi na tome više od godinu dana', poručio je Habijan.