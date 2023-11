Početak suđenja Miloradu Dodiku odgođen za 6. prosinca

Odgodu početka suđenja tražila je Dodikova obrana, uz obrazloženje kako on sutra mora putovati u Mađarsku. Tvrdili su kako je on poziv za taj put dobio prije nego što je zakazano ročište za 22. studenoga, a sud je to obrazloženje prihvatio. Dodik te direktor Službenog glasnika RS Miloš Lukić optuženi su za kazneno djelo neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice, za što im u slučaju osuđujuće presude prijeti kazna u rasponu od šest mjeseci do pet godina zatvora. Osuđujuća presuda znači i automatsku zabranu obnašanja dužnosti na kojima se nalaze.