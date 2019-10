Divjak: Do tri dana štrajka moglo se nadoknaditi u školskom kalendaru, ali sad... Moguće je produljenje školske godine

Sindikalni predstavnici u ponedjeljak ujutro su stigli na pregovore u Ministarstvo rada, ali ne oko većih koeficijenata, već oko više osnovice plaća. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak poručila je da do razgovora o povećanju koeficijenata treba doći čim prije. 'Moramo pokazati poštovanje prema učiteljima, nastavnicima, profesorima', rekla je Divjak jutros u Ministarstvu rada

'HNS je u Vladu ušao na temi obrazovanja. Provođenje strategije na temi obrazovanja mora obuhvaćati sve propisane mjere. Jedna od njih kaže da se plaće u prosvjeti trebaju uskladiti s prosječnim plaćama za visokoobrazovani kadar u javnom sektoru. Rast osnovice je evidentan, ali ova mjera govori o usklađivanju plaća u prosvjeti, to doslovno znači usklađivanje koeficijenata', rekla je Divak i dodala kako će se 'u sljedećih nekoliko dana dogoditi i razgovor o koeficijentima', prenosi N1.

O HNS-ovoj prijetnji da neće podržati proračun ukoliko isti ne donese rješenja za plaće ministrica kaže: 'Neću ulaziti u stranačke osnove, to nije pozicija s koje ja govorim. Ja govorim s pozicije sustava'.

Po pitanju nadoknade dana u štrajku, najavila je da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja o nadoknadi 'poslati naputak školama'.

'Moramo vidjeti koliko je to dana. Do tri dana moglo se uklopiti u školski kalendar, ali sad ulazimo u četvrti krug, sad se pojavljuje četvrti dan i dat ćemo nekoliko alternativnih prijedloga, ali na koncu, to ovisi i o tome koji je školski kalendar škola izbrala'.