Znate za dvojac koji svaki dan otkriva gdje će se štrajkati, no fali treća osoba: Pitanje gdje je nestao Željko Stipić otkrilo istinu o pozadinskom sindikalnom ratu

Isturene figure za sada vrlo uspješnog štrajka u školama su Branimir Mihalinec i Sanja Šprem. Organiziraju svakodnevne dobro popraćene konferencije za medije, stišću Vladu, pjevaju bećarce… No gdje je u toj priči Željko Stipić, šef sindikata Preporod, nekoć najisturenija figura školskih sindikata? To je pitanje zagrebalo po površini sindikalnih sukoba koji ne dolaze često pod svjetla reflektora, a posebno ne bi trebali u vrijeme štrajka. Stipić poručuje da bi došao na presice da ga netko pozove i da će o nekim problemima govoriti tek nakon štrajka. O sukobima otvoreno ne želi ni Mihalinec. No predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić otkriva svoj stav: 'Imamo debele sumnje u to da je Stipić trojanski konj u našim redovima'

Željko Stipić, dugogodišnji predsjednik sindikata Preporod, u ovom je štrajku gotovo nevidljiv. Jednu konferenciju za medije održao je samostalno na početku štrajka. U isto vrijeme na stranicama sindikata objavljuje postotke učitelja i nastavnika koji štrajkaju i koji su često znatno niži od postotaka koje Mihalinec i Šprem svakodnevno iznose u javnost. S obzirom na to da su zaposleni u školama uglavnom članovi tri spomenuta sindikata, koje vode Šprem, Mihalinec i Stipić, odsutnost ovog potonjeg na konferencijama za medije poprilično je uočljiva.

Mihalinec: Drago mi je da ovog puta Preporod ne kontrira Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, na naše pitanje o očitom sukobu s čelnikom Preporoda progovara u rukavicama, no daje do znanja da nisu na istoj valnoj duljini.

'Ne bih želio proširivati tu priču. Ova kompletna inicijativa je inicijativa Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i mi smo tu inicijativu pokrenuli te vodimo borbu i štrajk. Nama je drago da ovog puta sindikat Preporod ne kontrira, kao što je kontrirao do sada u svim aktivnostima, bez obzira kako su oni to prikazivali. Uopće ne bih želio da se u ovom štrajku govori o tome', kaže za tportal. Ribić: Mislimo da je trojanski konj u našim redovima No o ovom sukobu koji se očito provlači više godina za tportal je progovorio predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić. I to ne u rukavicama, nego vrlo kritički prema Stipiću. Ide toliko daleko da izriče sumnju da je Stipić trojanski konj ubačen u sindikalne redove. 'Taj je sukob u sindikalnom svijetu više nego poznat. Naši sindikati i ovi koji organiziraju štrajk imaju dugogodišnji sukob s gospodinom Stipićem i ne vjerujemo mu baš ništa. Pamtimo sva događanja koja su bila u prošlosti i ne vidimo nijedan razlog zašto bi taj čovjek nepopravljivog karaktera primijenio svoju poziciju i stavove', kaže Ribić.

'On je 2015. usred štrajka počeo kritizirati štrajk, a sam se priključio, nitko ga nije zvao. To je samo jedan primjer. Ako netko izlazi iz štrajka, onda javnost misli da se on raspada jer javnost ne zna za te naše odnose', pojašnjava nam Ribić. Tvrdi da je Stipić samo 'velika pričalica' te da voli privlačiti medijsku pozornost tako da izigra druge sindikate. Ipak, po njemu, nije sve samo u za njega problematičnom Stipićevu karakteru. 'Imamo debele sumnje u njega svih ovih godina, sumnje u to da je on čovjek koji je ubačen u sindikalni pokret. Mislimo da je trojanski konj u našim redovima', zaključuje Ribić. Stipić: S trojanskim konjem radili su najveće sindikalne akcije Stipić nam pak kaže da ove Ribićeve optužbe najradije ne bi komentirao. Poručuje da je neshvatljivo to da u vrijeme štrajka netko može raditi takav razdor između sindikata. Pita Ribića zašto je s 'trojanskim konjem', kako ga je nazvao, radio najveće sindikalne i referendumske inicijative.

'Ja ne bih njega vrijeđao. Sindikat Preporod postoji 25 godina. Krenuli smo od nula do devet tisuća članova, za razliku od svih njih koji su naslijedili članstvo iz bivšeg sustava i smanjuju se. Kako to da je jedino trojanski konj rastao?' kaže Stipić. Podsjetio je da je valjda jedini sindikalni čelnik kojeg je tužio jedan ministar, i to bivši HDZ-ov ministar obrazovanja Radovan Fuchs, te se pita koliko tužba vladajućih ima Vilim Ribić. 'Ne pojavljujem se jer me nisu ni pozvali' Kaže da se ne pojavljuje na konferencijama za novinare sa Šprem i Mihalincem jer ga naprosto nijednom nisu pozvali. 'Što se nas tiče, pojavit ćemo se svugdje gdje nas se pozove. Što se tiče štrajka, ja sam to rekao na našoj prvoj i jednoj tiskovnoj konferenciji - ovo je za nas jedan rat. To što sudjeluju dvije vojske ne znači da rat nije isti. Nigdje nismo solirali niti išta loše rekli o njima. I tako će biti do kraja štrajka. Kada sve to skupa završi, onda ćemo se možda osvrnuti na neke stvari, ali sada sigurno nećemo', kazao nam je Stipić. Poručuje da se sindikati u štrajku ne dijele isto kao što se ne dijele ni njihovi članovi po školama. A kakva je situacija na terenu? Stipić kaže da u oko 150 škola postoje samo povjerenici Preporoda, a u većini je članstvo miješano. Što se tiče različitih postotaka sudionika u štrajku, tvrdi da su njegovi podaci pouzdani jer ne iznosi samo postotak onih koji su u štrajku, već i njihov broj.