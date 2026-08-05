Eruptirao najaktivniji vulkan u Srednjoj Americi: Bujice lave teku niz stijenke

Fuego, što na španjolskom znači vatra, smatra se najaktivnijim vulkanom u Srednjoj Americi. Nalazi se u blizini glavnog grada Gvatemale, a ušao je u eruptivnu fazu u ponedjeljak ujutro. Njegova aktivnost intenzivirala se tijekom noći s ponedjeljka na utorak, a bujice lave tekle su niz njegove stijenke dok su se golemi stupovi plina i pepela uzdizali u nebo.

"Vulkan prolazi kroz jednu od svojih najkritičnijih eksplozivnih faza", ispuštajući rijeke blata, užarenog kamenja, plina i pepela, objasnio je Edwin Rojas, ravnatelj instituta za vulkanologiju Insivumeh.

Nacionalna agencija za koordinaciju pomoći u katastrofama (CONRED) započela je evakuaciju sela u blizini vulkana u ponedjeljak navečer i izdala narančasto upozorenje na nacionalnoj razini.