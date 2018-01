Pobornik nezavisnosti imenovan predsjednikom parlamenta Katalonije

Katalonski parlament, konstituiran u srijedu nakon izbora prošli mjesec, izabrao je za svog predsjednika zagovornika nezavisnosti Rogera Torrenta koji će trebati odlučiti o eventualnom izboru Carlesa Puigdemonta za predjednika vlade Katalonije na daljinu

Time je ERC zadržao mjesto predsjednika parlamenta u Barceloni budući da je od 2015. do raspuštanja vlade u listopadu tu funkciju obnašala Carme Forcadell iz ERC-a. Ona je zastupnica u novom sazivu parlamenta, a sa slobode se brani od optužbe za pobunu protiv Španjolske jer je u listopadu omogućila glasovanje o nezavisnosti.

Torrenta su podržali zastupnici formacija za nezavisnost ERC, Zajedno za Kataloniju i Kandidatura narodnog jedinstva (CUP). Te tri stranke su surađivale od izbora 2015. pa sve do 27. listopada kada su u katalonskom parlamentu izglasale uspostavu samostalne republike Katalonije .

Torrent će ispred katalonskog parlamenta trebati odobriti njegovu kandidaturu iz Bruxellesa, odnosno dopustiti glasovanje bez njegovog prisustva te moguće imenovanje, a da ne dođe u Barcelonu.

Tome se protivi španjolski premijer Mariano Rajoy koji treba dati madat za sastavljanje vlade te stranke koje zagovaraju cjelovitost Španjolske, a također i pravnici katalonskog parlamenta koje su konzultirale te stranke.

Trojica katalonskih zastupnika izabranih na izborima prošli mjesec, među njima bivši potpredsjednik vlade Oriol Junqueras, nalaze se u pritvoru pored Madrida zbog pobune i organiziranje referenduma o nezavisnosti suprotnog španjolskom ustavu. Oni su svoj glas delegirali zastupnicima prisutnima tijekom glasovanja u Barceloni pa su tako glasovali.

Inés Arrimadas, čelnica stranke centra Građani koja se protivi nezavisnosti Katalonije, zatražila je na početku rasprave da se razmotri oduka o dopuštanju delegiranja glasa pritvorenih zagovornika nezavisnosti, no delegiranje je odobreno. Stranka Građani osvojila je na izborima 21. prosinca najviše zastupničkih mjesta, 37 od 135, no niti uz potporu ostalih stranaka za cjelovitost Španjolske ne može doći do potrebne natpolovične većine od 68 mjesta potrebne za formiranje vlade.