Pliva i Sandoz obustavili isporuku lijekova veledrogerijama?

Neslužbene informacije govore da su Pliva i Sandoz obustavile isporuku lijekova prema veledrogerijama zbog nagomilanih dugova.

U Plivi su u službenom odgovoru napisali da nisu to napravili, ali da su spremni, prenosi N1.

'PLIVA Hrvatska d.o.o. do sada nije zaustavila isporuke lijekova, no to ne znači da uskoro nećemo biti na to prisiljeni, s obzirom da su sve veledrogerije s kojima poslujemo prešle dozvoljene kreditne limite. Nadamo se da će se obećanim uplatama sredstava uskoro nastaviti redovna opskrba tržišta', stoji u odgovoru Plive.

No N1 je ponovno pitao veledrogerije o čemu se radi i u neslužbenim razgovorima poručuju da je informacija točna, ali da proizvođači lijekova to ne žele napisati i dok ne plate nema isporuke lijekova.