Medved: Nije mi bilo teško donijeti odluku o odlasku u Grubore. Moramo pokazati da je Hrvatska danas kadra uspostaviti odnose koji garantiraju perspektivu za mlade naraštaje'

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je večeras u Dnevniku HRT-a da mu je iznimno drago što je cijela Vlada danas bila u Kninu na središnjem obilježavanju obljetnice Oluje

U Kninu je među ostalima bio nazočan potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a Boris Milošević.

'Raduje me da su sve poruke iz Knina upućene hrvatskom narodu bile usmjerene u jednom cilju, a to je optimizam i stvaranje ozračja za perspektivu Hrvatske, a poglavito ono što je dugi niz godina prisutno, a to je povjerenje, rekao je Medved gostujući u dnevniku HRT-a.

Medved je rekao da mu nije bilo teško donijeti odluku o odlasku u Grubore, gdje su pojedinci iz hrvatskih postrojbi počinili ratni zločin.