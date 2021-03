[VIDEO] Plenković za FRANCE 24: Hrvatska je naručila dovoljno cjepiva, ali proizvođači ne poštuju potpisano. Inzistiram da se isporuči naručeno

Hrvatska je kroz centralizirani sustav Europske komisije naručila "više nego dovoljno" cjepiva protiv covida-19, ali se suočava s kašnjenjem isporuka jer proizvođači ne poštuju potpisano, izjavio je premijer Andrej Plenković u razgovoru za FRANCE 24, dodavši da je to pitanje glavna svrha njegova boravka u Bruxellesu

Kako je Hrvatska do sada procijepila tek pet posto stanovništva te je uz Francusku među najlošijima u EU-u po tom pitanju, upitan je da li je spreman učiniti isto što i Mađarska koja je kupila rusko cjepivo Sputnjik V, ne mareći za odobrenje Europske agencije za lijekove.

"Svaka vlada mora s najvećim oprezom pristupiti pitanjima vezanima uz javno zdravlje, sigurnost građana i cijepljenje. EMA i hrvatska agencija za lijekove su filteri, a stručnjaci moraju pomoći vladama da donesu mudre odluke. Meni će kao premijeru javno zdravlje, sigurnost i zaštita naših građana uvijek biti na prvom mjestu", odgovorio je Plenković.

Što se tiče obustave cijepljenja AstraZenecom zbog navodnih teških nuspojava, premijer je rekao da u Hrvatskoj nisu uočeni takvi slučajevi. Više europskih zemalja je "iz opreza" obustavilo cijepljenje AstraZenecom kako bi ispitali moguću povezanost tog cjepiva s pojavom krvnih ugrušaka.

"Nismo uočili nikakve popratne pojave nakon primjene cjepiva AstraZenece/Oxforda do kojih je možda došlo u ostalim zemljama. Naprotiv, od samog početka smatramo da je to cjepivo također dobro i za naše građane starije od 65 godina", rekao je Plenković.

Danska, Norveška, Italija i Island u četvrtak su "iz opreza" obustavili cijepljenje protiv covida-19 AstraZenecom zbog sumnji da izaziva zgrušavanje krvi, usprkos tvrdnjama proizvođača i europskog regulatora da je cjepivo sigurno te da informacije kojima raspolaže EMA pokazuju da učestalost tromboembolijskih incidenata među cijepljenima nije veća nego u općoj populaciji.

"U ovom trenutku, prema podacima koji su nam na raspolaganju, nemamo razloga ili temelja da posegnemo za tom mjerom te ćemo nastaviti koristi cjepivo AstraZenece", dodao je šef vlade. Osvrnuvši se na prijedlog Europske komisije o uvođenju tzv. "covid putovnica" kojim bi putnici dokazivali jesu li cijepljeni ili imaju li negativan PCR test, Plenković je rekao da bi to mogao biti dio strategije za povratak turista u Hrvatsku.

"Mislim da bi to moglo poslužiti kao pomoćno sredstvo kako bi se omogućilo slobodno putovanje. To je, naravno, nešto što bismo trebali razmotriti", kazao je Plenković. FRANCE 24 podsjeća da turizam čini 20 posto hrvatskog BDP-a. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je proglasila globalnu pandemiju covida-19 prije godinu dana. U Europi je od posljedica zaraze novim koronavirisom SarS-CoV-2 umrlo više od 571.000 ljudi i do sada je primjenjeno oko 45 milijuna doza cjepiva protiv covida-19.