Plenković: Usporedbe Hrvatske s državama srednje i istočne Europe nisu uvijek pravične

Deset država koje su se 2004. pridružile Europskoj uniji su se povodom 15. godišnjice tog događaja u srijedu složile kako je to predstavljalo ključnu prekretnicu u njihovom razvoju, a hrvatski premijer Andrej Plenković u Varšavi je istaknuo kako Hrvatska zbog težih povijesnih okolnosti kasni, no uspješno ide njihovim stopama.

'To su svi označili kao ogroman uspjeh i veliki razvojni moment u životu tih nacija, naroda i država', rekao je Plenković.

'Za Hrvatsku je isto važno da osvijestimo koliko nam je taj iskorak bio važan, ali i svima koji su to ostvarili prije nas', kazao je premijer.

Upozorio je kako usporedbe Hrvatske s drugim zemljama srednje i istočne Europe 'nisu uvijek pravični' jer su financijsku pomoć dobivale već dok je Hrvatska 'bila okupirana, borila se protiv agresije, tek je gradila svoje institucije, nije još bila samostalna država i imala je druge zadaće', čime je nastao razmak u razvoju.

Plenković je istaknuo da će se s tim državama biti pravednije uspoređivati i podvući crtu tek kad i, kao one danas, Hrvatska "zaokruži dvije financijske perspektive".

"No zadovoljan sam ako znam da sam kao premijer krenuo s 9 posto ugovorenih sredstava, sad sam na 66, a do kraja godine na 86 posto, kad vidim koliko se ključnih strateških projekata događa u Hrvatskoj – Pelješki most, širokopojasni internet, LNG terminal, znanstveni projekti, investiranje u mala i srednja poduzeća, ruralni razvoj, poljoprivredu, željeznice, luke, ceste... te vrste injekcije ne bi bilo da nema našeg članstva u EU-u", rekao je premijer i zaključio kako je time ojačao i hrvatski suverenitet.

Dodao je kako će summit u srijedu biti dobar "input" za nadolazeći sastanak Europskog vijeća u rumunjskom Sibiuu 9. svibnja na temu budućnosti Europe koji su europski čelnici prozvali ključni te se održava nedugo prije izbora za Europski parlament.

Zaključci u Varšavi, gdje su čelnici pozvali na daljnje proširenje EU-a, uvod je i za "ključni" summit u Zagrebu 2020. o novom članstvu, istaknuo je Plenković dodajući kako Hrvatska ima posebnu snagu u povezivanju prednosti srednje i istočne Europe, čiji je dio, s "htijenjima i očekivanjima" jugoistoka kontinenta.