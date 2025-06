Ovi invazivni insekti prijete Europi. Stručnjaci zabrinuti: Prijeti nam katastrofa!

Evo samo nekoliko invazivnih insekata koji prijete Europi.

Azijski tigrasti komarac (Aedes albopictus)

Tigrasti komarac, nazvan po svojim karakterističnim bijelim prugama, porijeklom je iz tropskih i suptropskih šuma jugoistočne Azije, a prvi put je uočen u Albaniji 1979. godine.

U Italiju i Francusku stigao je 1990-ih, a sada je dobro ukorijenjen na Balkanu, južnoj Ukrajini, jugozapadnoj Rusiji i većem dijelu Mediterana. No, sa svojim tvrdim jajima i novom tolerancijom na hladnije vrijeme, posljednjih je godina uočen i u Belgiji, Njemačkoj, pa sve do Švedske na sjeveru.

Tigrasti komarac uspijeva u urbanim okruženjima, razmnožavajući se u stajaćoj vodi na mjestima poput cvjetnih posuda ili oluka. Ova prilagodljivost - uz tendenciju da bude aktivan tijekom dana - učinila je ljude lakom metom za ovog kukca, koji se može hraniti krvlju nekoliko puta dnevno.

Osim što svrbe, ti ugrizi mogu prenositi zarazne ljudske bolesti poput denge, čikungunje i virusa Zika.

Azijski stršljen (Vespa velutina nigrithorax)

Ova oštra napast, porijeklom iz istočne Azije, prvi put je stigla u Francusku 2004. godine. Poznat i kao žutonogi stršljen, nešto je manji od domaće europske vrste, ima tamniju boju i aktivan je tijekom dana. Od tada se proširio na više od desetak europskih zemalja, uključujući Španjolsku, Portugal, Belgiju, Italiju, Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ne treba ga miješati s divovskim azijskim stršljenom, poznatim i kao 'stršljen ubojica' zbog svog opasnog uboda.

Iako ubod azijskog stršljena može biti prilično bolan za ljude, veći je rizik za sigurnost hrane i bioraznolikost, prema poljoprivrednoj neprofitnoj organizaciji CABI. Vrsta se hrani stotinama ključnih oprašivača poput bumbara, leptira i muha. Ali njezina glavna meta je europska medonosna pčela, koja oprašuje više od 80% europskih usjeva i divljih biljaka. Studija objavljena u časopisu Science Of The Total Environment u ožujku 2025. otkrila je da stršljen može ubiti do 50 pčela dnevno.