Plenković u Davosu: Čvrsto stojimo u obrani integriteta ministra Tolušića

Hrvatski premijer Andrej Plenković stigao je u Davos na Svjetski gospodarski forum. Komentirao je kratko slučaj fotomontaže, osvrnuo se na izbor kandidata za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europe, ali i teme kojima će se baviti u Davosu

Premijer Andrej Plenković u Davosu je komentirao slučaj lažnih fotografija ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, za koji pojedinci iz oporbe, ali i u redovima partnera ove Vlade, tvrde da je u pitanju spin same Vlade, javlja N1.

'Koliko ja razumijem, Nacional je dobio neke kompromitirajuće fotografije, a dobila ih je i SOA. SOA je provjerila jesu li autentične ili ne. To je dio njihove zadaće, da štiti institucije. Potpredsjednik Vlade je dio institucije koju treba štititi. Da se to nije provjerilo, a da netko drugi nije mogao utvrditi je li to laž ili istina, i da se izašlo u javnost s tezom da je istina, što bi govorili ovi koji sad misle da je u pitanju Vladin PR? Tražili bi ostavku cijele Vlade, rekli da je skandal najvećih razmjera.... Služba je napravila odličan posao, prevenirala izmišljenu krizu i Nacional je to kontekstualizirano opisao, i onda je to problem. Mislim da ljudi koji se bave sigurnošću lakonski komentiraju stvari s kojima očito nisu do kraja upoznati. Odbacujem svaku banalnu tezu da bi netko to sam sebi radio. Taj ne zna ništa ni o našem karakteru ni načinu rada. Nemamo vremena za to. Čvrsto stojimo u obrani integriteta ministra', rekao je premijer napominjući kako u javnosti i jednom dijelu medija izostaje senzibilitet prema ministrovoj obitelji zbog ovog slučaja.