Kuščević o slučaju Tolušić: Napadi oporbe da je sve spin HDZ-a su smiješni

Politički krugovi i dalje ne prestaju pričati o slučaju Tomislava Tolušića. Sve je u Saboru komentirao i ministar uprave i politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević

'Žao mi je da se događa ovakva afera koja je skrenula pozornost sa svih dobrih projekata vlade. Napadi oporbe da je to spin HDZ-a u najmanju ruku su smiješni', kazao je Kuščević novinarima u Saboru.

Uvjeren je da je montaža fotografija uperena protiv vlade. 'Ovo je zaista najniži pokušaj difamacije potpredsjednika vlade, njega kao političara i kao osobe i njegove obitelji, a kada je riječ o difamaciji potpredsjednika, naravno da to utječe na vladu', kazao je Kuščević.



Upitan kako bi on postupio da sazna da postoje fotomontaže kojima ga se želi kompromitirati, Kuščević kaže: 'Odmah bi to prijavio policiji, i poveo bih računa da se zaštiti moj integritet kao i integritet funkcije koju obnašam.'



Plenković je jučer na sjednici vlade pohvalio zrelost vlasnika i urednika tjednika Nacional, no Kuščević vjeruje da sporne fotografije nije ni trebalo objavljivati. 'Sve relevantne službe su utvrdile da se radi po fotomontaži, mediji moraju početi paziti što objavljuju, koje fotografije objavljuju i u kojem kontekstu. Treba pitati urednika Nacionala zašto je to objavio, ja ne bih volio da to izađe da sam ja na njima. Ne bih htio da se ovakve situacije događaju nikome, a kamo li članovima Vlade, hajdemo svi zajedno raditi na jačanju objektivnosti', rekao je Kuščević.