Odvoz smeća u Riječanima poskupljuje za 70 posto: Cijena je ista godinama

'Dužna sam donositi odgovorne, a ponekad i teške odluke, posebno kada je u pitanju kvaliteta života građana. Svaka vijest o povećanju cijena izaziva pažnju i zabrinutost. Nikada nije dobrodošla, ali ovo je bio nužan potez. Od 1. siječnja 2026. cijena javne usluge prikupljanja otpada se povećava. Varijabilni dio cijene javne usluge se povećava s 1,5 na 2,2 centi po litri, što iznosi 60 posto. Predložit će se izmjena cijene obavezne minimalne javne usluge, iznosila bi 14 eura mjesečno, a sada je 8,24 eura. Svjesni smo da je riječ o nominalnom povećanju od 70 posto. Ali moramo reći da se cijena nije mijenjala dugi niz godina i da taj porast u suštini znači povećanje, doslovno za nekoliko eura, navela je Rinčić.

Iva Rinčić , gradonačelnica Rijeke, izrazila je nadu da će 70-postotno poskupljenje odvoza otpada, koje bi trebalo stupiti na snagu 1. siječnja 2026., stabilizirati poslovanje ove gradske tvrtke koja će do kraja 2025. imati gubitak od oko četiri milijuna eura, piše Novi list.

Dodala je da ne umanjuje tu činjenicu, ali da svi moramo biti svjesni realnosti.

'Smatramo da je to minimalna cijena, dugo smo razmišljali i radili izračune, koju cijenu moramo platiti za stabilnost našega sustava odvoza smeća. Ovo povećanje je posljedica dosadašnjeg upravljanja u prošlosti gdje se odbijalo suočiti s realnim troškovima sustava gospodarenja otpadom. Korekcija je u postotku visoka zbog nerealno niskih cijena usluge. Bivša vlast ju je umjetno držala nerealno niskom, zanemarujući inflaciju, rast cijena i nužna ulaganja', rekal je Rinčić.

Riječani će biti u plusu

Dodala je da će, unatoč ovoj odluci, građani Rijeke biti financijski u plusu zbog odluke o smanjenju stopa poreza na dohodak.

Izrazila je žaljenje zbog toga što zakon prepoznaje samo kategorije kućanstva i onih koji nisu kućanstva.

'Zato predlažemo pravičnost kao temeljni princip kod kategorija koje nisu kućanstvo. Mali obrtnici, iznajmljivači i oni s manjim poslovnim prostorima plaćat će znatno manje od pune cijene.

Primjerice, mali frizerski salon ili postolar će plaćati 23,86 eura, a subjekti s najvećim kapacitetom, kao što su trgovački lanci i hoteli, plaćat će punu cijenu koja će iznositi 95,44 eura. Time osiguravamo pravedniji raspored troškova, izjavila je Rinčić.