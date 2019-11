Plenković: Roditelji su ekstremno ljuti, ne znaju kamo će s djecom. To više nije normalno!

Nakon sastanka s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Osijeku, predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković još je jednom progovorio o štrajku prosvjetnih radnika

Premijer je potom ponovio što se događalo na sastanku i da će učitelji dobiti povećanje od 23,1 posto u mandatu ove Vlade, a potom prokomentirao: 'Imamo štrajk o temi koja u svojoj supstanci nije predmet pregovora između Vlade i sindikata. Roditelji su ekstremno ljuti. Imaju problem kuda s djecom. To više nije normalno. Imate Vladu koja povećava plaću, pronalazi novac za ovo povećanje i to ne da se zadužuje već da odustane od svog izbornog obećanja. Zato je ponuda ozbiljna, odgovorna, financijski izdašna. To nije mala ponuda. Čitajući brojne komentare, slušajući ljude shvatio sam da ljudi nisu razumjeli što je na stolu", dodao je Plenković, a prenosi Večernji list.



