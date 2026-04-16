Plenković poslao poruku nadležnim tijelima: 'Raščistite sve oko Skijaškog saveza'

"Slučaj oko skijaškog saveza je puno ozbiljniji od onog džudo savezu jer o ovom drugom slučaju u ovom trenutku još nemamo detaljnijih saznanja od onoga što je bilo do sada u medijima. Sport nam je izuzetno važan, kako društvu, narodu, tako i Vladi te je stoga nama je bio cilj da povećamo ulaganja u sve sportove bilo da je riječ o kolektivnim ili individualnim sportovima", rekao je premijer Plenković dodavši kako je po pitanju sporta napravljen veliki iskorak s novim zakonskim okvirom odnosno boljim položajem sportaša, trenera te, osobito ulaganjem u infrastrukturu.

"Što se tiče poslovanja saveza poslali smo ključnu poruku - financirali smo sport u prošlosti, financirat ćemo ga i u budućnosti, no mehanizme kontrole trošenja sredstava treba očito dignuti na višu razinu jer želimo da na temelju dodijeljenih sredstava Hrvatska ima još bolje rezultate", naglasio je Plenković dodavši kako se u mnogim sportovima to pokazalo pa, u konačnici, i u skijanju.