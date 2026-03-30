Tko je godinama žmirio na 'čudne destinacije'? Mateša: 'Ne prebacujemo lopticu, ali...'

Ne vidi odgovornost predsjednika Saveza. 'Oni su volonteri, ne posvećuju puno vremena bivanju u Savezu. I ja sam volonter, ne primam nikakvu naknadu. Takav model je kod svih saveza, osim kod dva. Postoje profesionalci koji imaju obvezu praćenja zakonitosti poslovanja i oni se moraju time ozbiljno baviti', rekao je u razgovoru za Dnevnik Nove TV .

Na pitanje kako je moguće da je nestalo 30 milijuna eura, Mateša je odgovorio: 'Očito je moguće, nažalost, i to je velika šteta za hrvatski sport, pogotovo u trenutku kada su Vlada i ministarstvo izdvajali velika sredstva za 87 saveza koliko ima Hrvatski olimpijski odbor. Stvar je po meni interne kontrole, zakonitosti poslovanja, izdavanja računa, kontrole računa. Savez je samostalna pravna osoba, ima revizore, nadzorni odbor. Netko je sve te godine morao vidjeti da ima odljeve sredstava na čudne destinacije.'

'Ministarstvo to nije trebalo kontrolirati. Mi možemo kontrolirati dio koji nam je dostupan. Ovaj koji nije, ne možemo znati je li račun koji nam je dostavljen hotela, prijevoznika... je li stvarno za to iskorišten ili je to poslano negdje dalje.'

'Mi to točno znamo. U deset godina 16 milijuna i 40 tisuća i u tome je 1,3 milijuna direktno usmjereno ono što dobivaju treneri i sportaši kao stipendije. To im nitko ne može uzeti. Ovaj drugi dio ide za plaćanje računa, računa za natjecanja, pripreme, odlazak na pripreme... Oni to traže, dostavljaju račune, mi ih gledamo, ako su odgovarajućih potreba mi ih plaćamo. Mi ne znamo što je iza tih računa ', poručio je Mateša te dodao:

'Ne prebacujemo lopticu'

Mateša, kaže, da Olimpijski odbor ne prebacuje lopticu. 'Ako bismo mi nešto bili krivi, rekli bismo da smo krivo napravili. Mi smo iz novinarske struke dobili popis kompanija u koje je novac išao. U Slovačku, Lihtenštajn... Mi gledamo ponovno te račune... Preći ćemo ih sve', dodao je.

Nisu, kaže, mogli utvrditi nepravilnosti. 'Mi nismo znali što firma iz Lihtenštajna... Je li pravilno posluje ili je tvrtka za pranje novca. Čiji je propust? To bi najviše trebali znati oni koji su kontrolirali poslovanje skijaškog saveza, najviše revizori. Ako je itko od naših ljudi na bilo kakvom popisu i ako je bilo što protivno napravio sigurno neće raditi u Olimpijskom odboru, a što će biti dalje odredit će drugi organi', poručio je Mateša.

Dodao je da ne vidi situaciju kao napad na sebe. 'Kad se događaju takve stvari neki ljudi misle da je došlo njihovo vrijeme. Bitan je model pojačane kontrole za ubuduće da bi se izbjegle takve stvari da bi mogli imati puno čišću situaciju. Ali, to je ogroman posao za 87 saveza', rekao je Mateša.

Krajinović ga je upitala za koga misli da to želi njegovu funkciju, na što je odgovorio da to neće otkriti. Na pitanje tko želi njegovu funkciju, odgovorio je: 'To nema veze, neka se riješi ovo i neka vidimo kako se stvar može poboljšati'.

U posljednjim razgovorima s ministarstvom, kazao je, na tragu su toga da se postavi oštriji mehanizam kontrole. 'Jer dok mi tu pričamo ja zaista ne znam pegla li netko karticu od svog saveza i kupuje ne znam šta. Ja to ne mogu saznati. Hoćemo neki mehanizam koji bi to prevenirao“, zaključio je Mateša.