Plenković: Oporba radi po receptu protuustavnog upada Milanovića

'U ovom konkretnom slučaju nešto više čini mi se lijeve oporbe. Stalno stvarati neki osjećaj, neku izvanrednu atmosferu, kaos, katastrofu. Sve je to recept protuustavnog upada Milanovića u parlamentarne izbore gdje, da nisam živio tu godinama, mislio bih da ovdje ništa ne vrijedi, da smo nazadovali, da ljudi nemaju što jesti. To je otprilike na tom tragu, rekao je Plenković. Dodao je kako je slično bilo i sa svim polarizacijama i temama o povijesnom revizionizmu, fašizaciji.

'Svaka tema koja god može dobiti medijsku pažnju i da se sve nešto trese, da se ne bavimo onim što je bitno, nego onim što bi oporba htjela da je bitno. Ja razumijem, ljudi su u oporbi deset godina, bit će do 2028. Nastoje sami sebe uvjeriti da su oni ti koji će tada dobiti većinsko povjerenje. Tako koriste i ovaj zakon o gradnji, zakon o prostornom uređenju. Bit tih zakona je da poboljša aktualno zakonodavstvo koje nije dovoljno dobro, prije svega u pogledu priuštivog stanovanja. Mi imamo ozbiljan problem priuštivog stanovanja za mlade. To je cijeli smisao nacionalne stambene politike. I jedan od razloga donošenja ovog paketa zakona je upravo taj, da se olakša izgradnja stanova za priuštivo stanovanje. Drugi je da u pojedinim situacijama, kada se recimo donese GUP, a ne donese se UP, ljudi koji imaju svoje zemljište, koji bi htjeli nešto graditi, bez tog dokumenta ne mogu napraviti ništa. Pa se daje jedan vrlo objektivno gledajući i razuman rok od donošenja obaveze jedinici lokalne samouprave da donese taj akt nižeg reda u odnosu na GUP kako bi ljudi mogli početi nešto raditi u tri godine. Onda se daju alati, instrumenti, prvo ljudima koji to žele, onda naravno i središnjoj razini vlasti da pomogne, pojasnio je Plenković.

Kazao je kako je čuo tezu oporbe o ocjeni ustavnosti.

'Neka idu pred Ustavni sud, da točno vidimo. Ja još uvijek nisam shvatio što je to protuustavno. Od cijele ove konfuzije koja je trajala preko vikenda, malo su smiješni ovi iz SDP-a idu okolo drže presice o zakonu A, a tema o kojoj govore je u zakonu B. E, to je isto dobro. To znači da su jako dobro pripremili. Prema tome ta teza ne vidim da stoji. Drugo, politika koju oni vode je da jednostavno stvari fokusiraju kao da je stalno nešto problematično. Ovi zakoni idu in favorem građana i oni su dobri za hrvatske građane, u odnosu na postojeće stanje, istaknuo je Plenković.