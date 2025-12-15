Petrinina lista stala iza referenduma protiv tzv. Bačićevih zakona

Tvrdi kako novi paket zakona koji stupa na snagu s prvim danom 2026. godine otvara put donošenju odluke o gradnji kontroverzne spalionice u Šibeniku bez sudjelovanja građana.

Nakon što je pisala klubovima saborskih zastupnika vezano za izglasavanje Zakona o gradnji i Zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, ta gradska vijećnica nezadovoljna izglasavanjem tzv. Bačićević zakona u ponedjeljak u Hrvatskom saboru, obratila se javnosti priopćenjem.

NLSP-ova vijećnica u šibenskom Gradskom vijeću Iris Ukić Kotarac istaknula je kako je riječ o ozbiljnom presedanu kojim se lokalna samouprava svodi na formalnost, te da je referendum nužan demokratski odgovor.

Naime, o mogućoj izgradnji spalionice otpada na mjestu Centra za gospodarenje otpadom Bikarac nedaleko Šibenika, počelo se pričati još 2024. godine kada je Gradu Šibeniku iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreno gotovo tri milijuna eura za izradu projektne dokumentacije za buduću energanu, odnosno spalionicu.

Ta je tema ne samo podijelila šibensku javnost zbog utjecaja na zdravlje stanovništva i realne potrebe za spalionicom koja će biti smještena na području Grada Šibenika, a u korist cijele Dalmacije, već je bila i jedna od glavnih tema kampanja lokalnih političara na lokalnim izborima u proljeće ove godine. Njome se bavila i tada aktualna kandidatkinja za gradonačelnicu Šibenika Iris Ukić Kotarac koja danas s pozicije gradske vijećnice tvrdi da se s novim zakonima odluke s dugoročnim posljedicama po zdravlje ljudi, okoliš i razvoj grada mogu donositi isključivo na državnoj razini.

„Posebno zabrinjava činjenica da država ima mogućnost projekt spalionice proglasiti strateškim projektom od nacionalnog interesa, čime preuzima odlučivanje o projektu, ubrzava i centralizira postupke te omogućuje izdavanje okolišnih i građevinskih dozvola bez suglasnosti Grada i Županije“, navodi gradska vijećnica.

Nadalje ocjenjuje da lokalni i regionalni planovi više nisu "prepreka" već se moraju prilagoditi odluci države u slučaju proglašenja projekta strateškim, da lokalna samouprava i građani ostaju bez stvarnog utjecaja, dok se javna rasprava svodi na formalnost čije primjedbe nisu obvezujuće.

„Unatoč izjavama i obećanjima aktualnog župana da će se „građane pitati kada dođe red na spalionicu“, ovaj zakon to ne jamči. Naprotiv – on unaprijed stvara pravni okvir u kojem se odluke mogu donijeti mimo volje lokalne zajednice“, upozorava Ukić Kotarac.

Vijećnica s Nezavisne liste Stipe Petrine postavlja pitanje čemu služe jedinice lokalne i regionalne samouprave ako se o projektima koji trajno utječu na život građana odlučuje bez njih i bez građana te stoga smatra da je referendum građana RH nužan demokratski odgovor.

„Mi možda dobijemo spalionicu, a netko drugi u svom susjedstvu možda i nuklearnu elektranu. O budućnosti Šibenika ne može se odlučivati bez Šibenčana“, poručila je Ukić Kotarac.