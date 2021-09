Plenković o žetončićima: Ako netko svojom voljom kaže da bi podržao zakon i proračun, to je nešto sasvim drugo, da ćemo mi nekoga ići tražiti i dozivati, to se ne događa

Predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon održane sjednice Predsjedništva HDZ-a

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da HDZ neće nikoga "tražiti i dozivati" kako bi 'podebljali' parlamentarnu većinu, a temu "žetončića" nazvao je uvredljivom i za njegovu stranku i za saborske zastupnika.

„Nikakva nevidljiva ruka nije destabilizirala Domovinski pokret ili dovela praktički do raspada SDP-a, to su problemi koji oni imaju sami sa sobom. Tema žetončića je uvredljiva za nas i za saborske zastupnike. Ako netko svojom voljom kaže da bi podržao zakon i proračun, to je nešto sasvim drugo, da ćemo mi nekoga ići tražiti i dozivati, to se ne događa”, ustvrdio je Plenković na upit o mogućem povećanju parlamentarne većine.

Kazao je i da su temu 'žetončića' nametnuli akteri, komentatori, političari i mediji van HDZ-a . "Nitko od političara iz HDZ-a niti u jednom jedinom trenutku, usput niti između redaka, nije rekao da će razgovarati s nekim ne bi li povećao parlamentarnu većinu”, istaknuo je Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ.