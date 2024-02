Plenković o Turudiću: Da se kandidirao netko bolji, možda bismo njega izabrali

'To je ključ, to je jasno kao dan. Mi ne da nismo naivni, da nismo od jučer, nego ozbiljno govorimo da je to toliko štetno za društvo, političku kulturu, transparentnost, dijalog, narušavanje privatnosti ljudi, da je to sramota. Realno, ovo je sramota koja meni izaziva gađenje', kazao je Plenković, a izjavu je dao prije glasanja u Saboru.

'Da je ovdje postojala dobra namjera kod bilo koga tko radi nešto protiv kandidata i želi ga diskreditirati i zlonamjerno pušta informacije… To je pravosudni voajerizam. Ne mislim na sud, jer sud to nema. To može biti policija ili DORH, nema trećega. Sigurno nema interes gospođa o kojoj se radi. To je pušteno iz sustava. Tko je mogao imati dobronamjeran kut? Onaj tko je odmah trebao javno reći kad je vidio da se taj gospodin kandidirao… Nego je taj netko lukavo i perfidno čekao vikend pred glasanje da to baci jednim medijskim novinama', rekao je Plenković.

U Saboru je, podsjetimo, danas sa 78 glasova zastupnika Turudić izglasan kao novi glavni državni odvjetnik.