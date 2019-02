Plenković o tragediji na Pagu: Ja ne pamtim tako nešto, potreseni smo i zgroženi ovim monstruoznim činom

Na tragediju na Pagu na početku sjednice Vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković

Već na početku sjednice Vlade Plenković se ispričao zbog kašnjenja, no kazao je da su on, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar zdravstva Milan Kujundžić i ministrica demografije Nada Murganić bili u kontaktu sa svim nadležnim službama zbog tragedije na Pagu.

Osvrnuo se i na izvješće Europske komisije koje je utvrdilo da više nema prekomjerne financije ravnoteže.

'Važno je da javnost, ali i svi akteri u gospodarstvu budu svjesni koliko je nakon izlaska iz prekomjernog proračunskog manjka, kojeg smo ostvarili 2017., jučerašnja ocjena EK da je Hrvatska izašla iz procedure, odnosno da nismo više u prekomjernim makroekonomskim neravnotežama važno za hrvatsko gospodarstvo i važan signal ohrabrenja reformama koje poduzimamo', poručio je Plenković, koji ovo smatra izuzetnim uspjehom.

'Ovo pokazuje da Hrvatska ima stabilno gospodarstvo, to je signal za povjerenje ulagačima', dodao je.

'Moramo biti svjesni da smo sada kad smo u proceduri makroekonomskih neravnoteža u društvu država članica kao što su Njemačka, Francuska, Nizozemska, Švedska što znači da imamo neravnoteže, ali šaljemo signal da se znamo nositi s mogućim problemima', poručio je premijer.

'Želimo da ovo ohrabrenje bude dalje prepoznato od agencija za kreditni rejting. Cilj je doći do investicijskog kreditnog rejtinga. Ako ovako nastavimo doći će i do pomaka, što će dovesti do povoljnijeg položaja Hrvatske na međunarodnim financijskim tržištima', kazao je Plenković.

Komentirao se i na BDP. 'Moramo raditi više na industrijskoj proizvodnji, izbalansirati omjer uvoza i izvoza. Dobro je i vide se efekti naših mjera poput poreznog rasterećenja. Došlo je do usporavanja velikih gospodarstava u EU, i kada se pogledaju komparativni podaci, onda je Hrvatska dosta dobra', kaže Plenković.

Vlada je na sjednici, između ostalog prihvatila program preventivnih sistematskih pregleda za branitelje u 2019.

'U 2018. prioritet su imali branitelji s više od 300 dana u borbenom sektoru te branitelji u teškoj novčanoj i materijalnoj situaciji. Od početka provedbe projekta zaključno s prosincem 2018. pregledano je 39 972 branitelja. Po završenom sistematskom pregledu branitelji su dobili određene preporuke, a čak 43,8 posto je dobilo preporuku provedbe dodatnih dijagnostičkih pregleda', kazao je ministar branitelja Tomo Medved.