Plenković o povjerenju između Hrvata i Bošnjaka: Potrebna je jedna stvar

Plenković je u intervjuu za Federalnu televiziju ocijenio da preglasavanje Hrvata u Predsjedništvo BiH predstavlja anomaliju koja nije bila zamišljena dejtonskim sporazumom

„Smisao dejtonskog sporazuma je bio da se zaustavi rat i da se vrati povjerenje. A povjerenje se može napraviti s dosta jednostavnim pristankom na novu izbornu arhitekturu. I tu bi se onda, po meni, sve te tenzije nekako stavile sa strane. Diglo bi se povjerenje“, rekao je hrvatski premijer.

Pritom je naveo da bi osobno bio protiv situacije u kojoj bi eventualno Hrvati nametali političke predstavnike Bošnjacima.