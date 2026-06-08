PROMJENA IZBORNOG ZAKONA

Plenković o povjerenju između Hrvata i Bošnjaka: Potrebna je jedna stvar

I.K./Hina

08.06.2026 u 22:03

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
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Premijer Andrej Plenković istaknuo je u ponedjeljak da bi se povjerenje između Hrvata i Bošnjaka u BiH najbrže povratilo kada bi se prestalo s praksom preglasavanja Hrvata pri izboru u državno predsjedništvo.

Plenković je u intervjuu za Federalnu televiziju ocijenio da preglasavanje Hrvata u Predsjedništvo BiH predstavlja anomaliju koja nije bila zamišljena dejtonskim sporazumom

„Smisao dejtonskog sporazuma je bio da se zaustavi rat i da se vrati povjerenje. A povjerenje se može napraviti s dosta jednostavnim pristankom na novu izbornu arhitekturu. I tu bi se onda, po meni, sve te tenzije nekako stavile sa strane. Diglo bi se povjerenje“, rekao je hrvatski premijer.

Pritom je naveo da bi osobno bio protiv situacije u kojoj bi eventualno Hrvati nametali političke predstavnike Bošnjacima.

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Učinili smo puno da odnosi omekšaju

Po njegovim riječima tijekom susreta s bošnjačkim vjerskim i političkim predstavnicima, ali i srpskim dužnosnicima Hrvatska nastoji pomoći uspostavi povjerenja triju zajednica.

"Mislim da smo učinili jako puno, da se ti odnosi omekšaju, da se približe“, rekao je.

Bošnjaci su u četiri navrata birali Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva, a nastavak takve prakse najavljuje se na izborima ove godine kandidaturom Slavena Kovačevića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Željko Komšić
Željko Komšić Izvor: EPA / Autor: Ida Marie Odgaard

Upitan kako komentira postojanje dva kandidata hrvatskih stranaka u BiH, Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i Zdenka Lučića, koji je kandidat oporbene petorke, premijer Plenković, koji je i čelnik HDZ-a, rekao je kako to dovodi do rasipanja hrvatskih glasova. Svejedno je izrazio uvjerenje da će predstavnica sestrinskog HDZ-a pobijediti na izborima ujesen ove godine.

„Moj je dojam da gospođa Filipović ... ima najveće šanse i ja se nadam da će ona dobiti potporu i da će u budućnosti biti jedna od troje članova Predsjedništva“, rekao je Plenković.

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