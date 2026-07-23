Mađarska istražuje sporni zajam od milijardu eura Sjevernoj Makedoniji

Mađarska istražuje zajam od milijardu eura koji je prethodna vlada odobrila Sjevernoj Makedoniji putem državne banke Eximbank pod vrlo povoljnim uvjetima, rekao je u četvrtak premijer Peter Magyar
Zajam, odobren uz kamatnu stopu od 3,25 posto s punim rizikom osiguranim 100-postotnim državnim jamstvom, među nekoliko je transakcija u koje je uključena Eximbanka, a koje se sada provjeravaju, rekao je Magyar na brifingu.
Magyar, koji je na izborima u travnju okončao 16-godišnju vladavinu nacionalističkog premijera Viktora Orbana, obećao je suzbiti korupciju pod prethodnom vladom.
Orban je odbacio optužbe za korupciju. Magyar je rekao da bi zajam Sjevernoj Makedoniji mogao značiti da je prethodna vlada koristila sredstva namijenjena za potporu mađarskim tvrtkama kako bi ojačala stranog političkog saveznika i potencijalno pogodovala prijateljskim tvrtkama.
Premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski, vođa konzervativne nacionalističke stranke VMRO-DPMNE i politički saveznik Orbana, rekao je 2024. godine da je osigurao zajam od Mađarske.
Orbanova vlada odobrila je 2018. godine azil bivšem sjevernomakedonskom premijeru Nikoli Gruevskom, također iz stranke VMRO-DPMNE, nakon što je osuđen na dvije godine zatvora zbog optužbi za korupciju.
Magyar je rekao da je Ministarstvo gospodarstva i energetike policiji prijavilo četiri slučaja povezana s Eximbank, uključujući zajam Sjevernoj Makedoniji, zbog sumnje u zlouporabu, nemarno upravljanje i stečajna kaznena djela.
Među slučajevima je afrički infrastrukturni projekt privatne tvrtke za koji su Eximbank i Mađarska razvojna banka dale financijsko jamstvo od 126 milijardi forinti (394 milijuna dolara), rekao je Magyar. Eximbank nije odgovorio na Reutersov zahtjev da komentira istragu.
"Vlada ne želi i neće izreći presudu u ovim slučajevima... Međutim, pružit ćemo svu potrebnu pomoć kako bismo utvrdili jesu li počinjeni zločini", rekao je Magyar.
Mađarska vlada podnijela je parlamentu ranije u srpnju prijedlog zakona kojim bi se osnovao ured za borbu protiv korupcije. Istog dana Europska komisija je objavila da će se Mađarska pridružiti Uredu europskog javnog tužitelja.