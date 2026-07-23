Mađarska istražuje sporni zajam od milijardu eura Sjevernoj Makedoniji

Zajam, odobren uz kamatnu stopu od 3,25 posto s punim rizikom osiguranim 100-postotnim državnim jamstvom, među nekoliko je transakcija u koje je uključena Eximbanka, a koje se sada provjeravaju, rekao je Magyar na brifingu.

Magyar, koji je na izborima u travnju okončao 16-godišnju vladavinu nacionalističkog premijera Viktora Orbana, obećao je suzbiti korupciju pod prethodnom vladom.

Orban je odbacio optužbe za korupciju. Magyar je rekao da bi zajam Sjevernoj Makedoniji ​mogao značiti da je prethodna vlada koristila sredstva namijenjena za potporu mađarskim tvrtkama kako bi ojačala stranog političkog saveznika i potencijalno pogodovala prijateljskim tvrtkama.