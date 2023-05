Plenković odgovorio oporbi oko porezne reforme: Neka pričekaju još malo s elaboriranjem

'Ili će reći da je kakva predizborna aktivnost, a izbori su za godinu i pol dana, a njihova retorika ima predizborni karakter godinu dana unatrag. To je smiješno. Izbori jesu u nekom trenutku. Taj narativ kako će oni kad je riječ o prihodima, ne stoji. Neka pričekaju još malo s elaboriranjem cijele reforme. Ide se za tim da građani to osjete na plaćama, bitno je da poraste neto plaća, to je cilj koji imamo', napomenuo je premijer.