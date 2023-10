Plenković: Milanović je obijesni lijeni lakrdijaš!

'Ideja je da zastava bude tjedan dana, to rade i druge zemlje. Ne vidim zašto daje ovakve izjave, brojne su već reakcije i ponovno se dovodimo u situaciju gdje umjesto da pazi što kaže i da je kao Vlada osudio napade Hamasa i da Izrael ima pravo na samoobranu, s tim bi bilo sve ok. A reći da je kod njega nestalo simpatije za Izrael, nepotrebno je te opet ulazimo u vanjskopolitičke raskorake. Potpuno nepotrebno. Ponovno se dovodimo u situaciju, mogao je reći isto kao i Vlada da Izrael ima pravo na obranu, ali da mora poštovati međunarodna prava, i mi se ponovno dovodimo u situaciju da moramo objašnjavati koja je pozicija Hrvatske', kazao je.

'On je jučer jako puno toga izgovorio. Sve bitne vanjskopolitičke odluke u Hrvatskoj donosi Vlada, naši partneri to znaju i sretni su zbog toga', poručio je Plenković komentirajući Milanovića.

Što se tiče komentara iz oporbe, Plenković je još jednom napomenuo da se radi o ljudima koji nisu glasali za obuku Ukrajinaca. 'To su ljudi koji igraju političku igru i ne misle o međunarodnom položaju Hrvatske pa njihove stavove nisam imao vremena vidjeti, ali me ne čudi da je to netko od onih 54 koji nisu glasali za sudjelovanje Hrvatske u obuci Ukrajinaca', rekao je Plenković.

'Poruka je da potiče ljude ako se taj zakon donese da krše zakon. Predsjednik poziva sve - kršite zakon. Često mu se događa da ne poštuje zakon. Imate i ovaj Zakon o izbornim jedinicama - nije se u povijesti dogodilo da jedan predsjednik ne potpiše zakon. Namjerno je htio napraviti politički problem koji bi onda postao pravni problem. Nije ustavni rok od osam dana nešto što moraš čekati zadnji dan, potpišeš prvi dan, ali kapric je bitan, to je obijesno ponašanje', kazao je Plenković, upitan o Milanovićevim komentarima o pomilovanjima novinara vezano uz izmjene Kaznenog zakona.

'Ovaj zakon se uopće HND-a ne tiče, ne dotiče novinare, urednike, nakladnike. Obuhvat ovog zakona je neovlašteno davanje informacija iz predistražne faze postupka. Loše je da se hrvatska javnost naviknula na to kao da je to nešto dobro. Zašto bismo dopuštali da neke informacije kolaju u javnosti prije potvrđivanja optužnice? Želimo zaštititi prava okrivljenika, ali i druge ljude koji su se tu našli bez da su to kaznena djela, da su to nebitne informacije', komentirao je Kazneni zakon.

'Tu vidim i njegovu spregu s onima koji dilaju informacije i onda ih poslije objavljuju', poručio je Plenković.

Komentirao je i ustaške pjesme na jučerašnjoj utakmici. 'To je loše, to osuđujem. To su očito neki provokatori. To su ljudi koji ne žele dobro reprezentaciji i Hrvatskoj uopće. To su krivi, loši potezi. Ne znam s kojim ciljem dolazi netko na utakmice da to radi', kazao je Plenković.

Ponovno se osvrnuo na Zakon o izbornim jedinicama. 'Kad ovaj lijenčina nije htio potpisati zakon, on je na dnevnom redu sljedeći tjedan, Sabor će ga izglasati i sve će biti ok. Radilo se samo o segmentu stupanja na snagu zbog lijenosti, kaprica i obijesti. Izbori će biti, ljudi će odlučiti', komentirao je izjave oporbe o tom zakonu.

Upitan kako ubrzati postupak u Grčkoj, rekao je: 'Radi se pritisak na grčke vlasti, a oni onda razgovaraju s pravosudnim tijelima. Mi ne možemo raditi pritisak na grčko pravosuđe.'

Milanovića je prozvao da se u izjavama obračunava s medijima, od toga da je HRT nazivao Yutelom, da je govorio o Handžar mediji. 'Taj i takav sada staje u obranu kvazinovinara, odvjetnika. Netko tko se na najbrutalniji način obračunava s predstavnicima medijima. Njegovo postignuće je prazna karta, sve što je strateški mogao napraviti dobro je pogriješio. Ali da se netko predstavlja apriori kao netko tko će pomilovati novinare, to je lakrdija. Obijesni lijeni lakrdijaš. Moramo svaki put i međunarodno popravljati nakon njega, a izgleda da sada i kod nas', rekao je premijer.