Milanović: Bilo bi dobro da Iran prizna Izrael, a Izrael palestinsku državu

"Mogu ponoviti ono što sam rekao iranskom predsjedniku, s kojim sam se ipak susreo u New Yorku, da bi bilo dobro, pravedno i logično da priznaju Izrael", rekao je Milanović novinarima, dodajući da bi bilo dobro i da Izrael prizna palestinsku državu.

No ne vjeruje da će zaista doći do toga. "Ali to se neće dogoditi što god mi govorili, kakvu god podršku pružali danas ovima ili onima, čije god zastave mi vješali. Za mene u ovoj zemlji ima mjesta samo za jednu zastavu, a to je hrvatska zastava, a sve druge mogu biti samo pola koplja ispod, ali ne na istoj razini. Ni EU ni NATO, neka budu tu, ali to nije ista razina, a posebno zastave trećih država", dodao je Milanović.