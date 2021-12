[FOTO/VIDEO] Plenković o Milanovićevu pismu: Želi ukazati na svoje postojanje. Porazgovarat ćemo malo sljedeći tjedan

Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjeluje na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu, a jedna od tema o kojima su razgovarali europski čelnici je pandemija koronavirusa, slijede razgovori o cijenama energenata, ali i situaciji s Ukrajinom i Rusijom

Što se tiče sastanka s Borrellom i razgovora o BiH, premijer je kazao da mu je pokušao sadržajno objasniti cijeli kontekst BiH od 1992. do danas. 'Ne možemo razumjeti tu raspravu ako svi akteri koji su uključeni dobro ne shvate što su pojedini narodi i države i lideri radili u kontekstu agresije na BiH i Hrvatsku početkom 90-ih. Nismo slučajno došli do Daytonskog sporazuma. Netko danas, 26 godina kasnije, tko se bavi tom temom mora razumjeti što se tada događalo. Naša je pozicija da bi bilo dobro da se postigne dogovor prije svega među političkim strankama u BiH, a kasnije donesu i izmjene zakona kroz institucije, koji bi bio pravičniji nego danas. Jer se npr. događa da hrvatski član Predsjedništva bude izabran glasovima bošnjačkih pripadnika na teritoriju Federacije BiH. Ta situacija nije korektna, nije fer i treba je ispraviti', pojasnio je Plenković .

Komentirao je pismo predsjednika Zorana Milanovića. 'To je postala praksa, ima nekoliko aktera na hrvatskoj sceni koji se meni obraćaju tako da šalju pismo medijima. Čim ga netko pošalje medijima, ja ga doživljavam odmah manje relevantnim i manje bitnim. Više doživljavam to kao nečiji PR potez ne bi li ukazao na svoje postojanje. Ja sam to doživio kao njegovu osobnu zahvalu za moja stajališta u Sarajevu kad su me pitali što mislim o njegovim izjavama vezanim uz genocid u Srebrenici pa ću kada se vidimo, a vidjet ćemo se idući tjedan na nekom događanju u Hrvatskoj, malo porazgovarati s njim. Što se tiče metode pregovora na razini Vijeća za opće poslove, radi se o velikom dokumentu koji se odnosi na puno zemalja jugoistoka Europe. To su zaključci koji su se tek nakon dvije godine donijeli na temu proširenja. Ovi zaključci su bolji od onih NATO-vih za Hrvate u BiH. Ovi zaključci su puno širi i sve što je bitno za Hrvate u BiH mi smo uvrstili. A puno će važnije biti ovo što ću ja sad reći šefovima država i vlada', poručio je Plenković.