Plenković komentirao Karamarka, ali i Josipovićeve riječi o alkoholiziranoj predsjednici: To je teška izjava

Premijer Andrej Plenković koji provodi radni odmor na Kvarneru jutros se susreo s gradonačelnikom Opatije Ivom Dujmićem. Nakon sastanka odgovarao je i na pitanja novinara o predsjedničkoj kampanji, ali i o kandidatima koji žele preuzeti njegovo mjesto na čelu HDZ-a

Upitan može li toliko pretendenata na mjesto šefa stranke štetiti kampanji Kolinde Grabar-Kitarović, Plenković je kazao da su to odvojeni procesi. 'Mi smo u fazi da idemo prema predsjedničkim izborima, ne vidim zašto netko unutar HDZ-a ne bi bio lojalan u vrijeme njene kampanje. To smo radili svi zajedno 2014., ne znam zašto to ne bi i sada bilo tako', poručio je.

Komentirao je i upozorenja pučke pravobraniteljice Lore Vidović da bi Vlada i ministar unutarnjih poslova trebali reagirati na pozdrave 'Za dom spremni', ako to ne želi policija.

'Na to sve treba reagirati policija, a kasnije se uključiti i sudovi. Koliko shvaćam policija stalno ponavlja da bez obzira na aktivnosti koje oni pokrenu to na kraju ne završi kako su oni mislili. To je u ovom trenutku više stvar prakse. Policija kada smatra da je došlo do prekršaja treba reagirati', kazao je, dodavši da su smjernice Vladinog vijeća kazale u kojim je prigodama pozdrav dopušten.

Komentirao je i jučerašnji posjet 3. maju. 'Stalno komuniciramo. Zaključkom vlade od prošlog tjedan politička odluka je donesena. Iza nje stojimo kao Vlada. Sada ćemo u te tri faze, deblokada, priprema procesa proizvodnje, iznalaženje jamstava za dovršetak brodova, i time bi trebali zaključiti cijeli proces. I pronalazak strateškog partnera koji bi mogao u budućnosti nabaviti restrukturiranja kako bi 3. maj mogao funkcionirati na tržištu', kazao je Plenković, dodavši da je proces počeo. 'Nećemo tri godine oklijevati', dodao je.

Osvrnuo se i na Uljanik. 'Mi smo za Uljanik dali 4,5 milijarde kuna, to su jamstva ranijih vlada. Izašli smo u susret no tadašnji ni strateški partner ni uprava nisu napravili ono što su trebali napraviti s planom restruktuiriranja. Vodimo i računa o tome, ali da sada ne govorim baš sve', rekao je.

'Više sam nego svjestan što Uljanik znači za Pulu i Istru, kao što znam što 3. maj znači za Rijeku. Ako gledate sve što radimo, pa i Petrokemiju koju više nitko ne spominje. Pa i Agrokor i Fortenova', rekao je.