Policija otkrila detalje teške nesreće: Uhićen pobjegli vozač, sumnja se na krijumčarenje migranata

Policijski službenici danas su oko 14.01 sati obavijestili Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave ličko-senjske da su u mjestu Podudbina, u smjeru čvora Gornja Ploča, uočili osobni automobil bugarskih nacionalnih oznaka za koji je postojala osnovana sumnja da prevozi strane državljane koji su nezakonito prešli državnu granicu.

Policajci su vozilo kratko vrijeme pratili, no ubrzo su ga izgubili iz vida. Nepunih deset minuta kasnije na prometnici su naišli na prometnu nesreću u kojoj je sudjelovalo upravo to vozilo, koje je iz zasad neutvrđenih razloga sletjelo izvan kolnika.

Prema prvim informacijama, jedna osoba je smrtno stradala, devet osoba zadobilo je ozljede, dok je jedna osoba nakon nesreće pobjegla s mjesta događaja.

Policija je ubrzo utvrdila da se radi o vozaču automobila bugarskih registarskih oznaka. Brzom i koordiniranom akcijom policijskih službenika osumnjičeni je pronađen i uhićen u obližnjoj šumi nakon što je napustio mjesto nesreće, ostavivši ozlijeđene osobe u vozilu.

Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti nesreće i sumnje na krijumčarenje migranata.