Plenković o Brexitu: Mi smo otvoreni i za produljenje tog roka

Hrvatska je otvorena za produljenje roka za izlazak Britanije iz EU-a, izjavio je u srijedu premijer Andrej Plenković izrazivši nezadovoljstvo zbog situacije oko Brexita koju smatra primjerom zloporabe referenduma u javnom prostoru i kampanji

"Mi smo otvoreni i za produljenje tog roka...", rekao je premijer odgovarajući na pitanje novinara bi li Hrvatska bila voljna prihvatiti produljenje roka za Brexit.

To produljenje roka, po njegovom mišljenju, može imati dva scenarija: prvi je kraći rok koji bi do europskih izbora ili eventualno do 1. srpnja dao zadnju šansu da se dogovori uređeni Brexit, a drugi je dulji rok, ali tada se otvara niz pitanja poput sastava Europskog parlamenta. U slučaju potrebe za produljenjem roka, Plenković bi želio da on bude kraći.

"Ovo što se događa u Ujedinjenoj Kraljevini je jako dobar primjer, i vrlo je važno da hrvatska javnost to razumije, kada se zlorabi u javnom prostoru i kampanji jedan referendum", izjavio je novinarima na obilježavanju 25. obljetnice suradnje Hrvatske i Svjetske banke.