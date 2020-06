Plenković: Nema boljeg dokaza neovisnosti DORH-a od prošlotjednog slučaja

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u posjetu je Imotskom gdje je odgovorio na kritike predsjednika SDP-a Davora Bernardića i predsjednika Republike Zorana Milanovića.

"Ja predlažem da ih vi i ostali mediji pitaju kakav je to stav gospodina Milanovića prema glavnoj državnoj odvjetnici ako kaže da je ona moj čovjek? Je li pritisak na bivšeg glavnog državnog odvjetnika kada mu gospodin Bernardić kaže da je on moj batler? Je li pritisak na glavnog državnog odvjetnika kada mu Bernardić u raspravi za novu glavnu državnu odvjetnicu u saborskoj raspravi kad se izglasalo povjerenje nabraja jedan po jedan slučaj kojim bi se DORH trebao baviti.

E kada se odgovori na to pitanje, onda možemo govoriti o tome što su pritisici na DORH i tko ih i kako radi. A kada se kaže isti tretman, onda to nije pritisak. Pogotovo nije pritisak od predsjednika Vlade koji za razliku i od Milanovića i od Bernardića jako dobro razumije što je to podjela vlasti', kazao je Plenković, javlja N1.