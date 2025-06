Plenković ne skriva zadovoljstvo: 'Radili smo 9 godina. Hrvatska danas i tada nije ista'

To je politika koju sam promovirao od 2016., da budemo jaki u urbanim sredinama. Osvojili smo 61 grad, 15 županija i 282 jedinice lokalne i regionalne samouprave', otkrio je Plenković te nastavio:

'To je izuzetan uspjeh i HDZ po prvi put otkako se biraju izravno gradonačelnici ima dva od četiri velika grada i ako se pribroje Zadar i Velika Gorica, četiri od šest najvećih gradova.

'Žao mi je što nisu pobijedili, ali tako je kako je. Trebam poštovati volju birača svugdje. Grad Vukovar je Grad heroj. Vlada koju vodim devet godina daje mu snažnu podršku i to ćemo nastaviti raditi i dalje iz obveze prema Gradu Heroju', poručio je.

Bitna je politička poruka pojedinim oporbenim stranaka i komentatora da je potpuno promašena politika plašenja birača s HDZ-om doživjela potop. Ne vidim nijedan argument toj tezi, nema stranke koja ima bolji program i uspjehe od HDZ-a. Neki od njih su doživjeli potpuni potop. Tako prolaze oni koji su kreirali mržnju prema HDZ-u. To kod birača ne prolazi. Kad budu imali bolje političke, ekonomske i bilo kakve druge rezultate, čak i da znaju engleski bolje od nas, možemo reći da su bolji. Birači su im dali crveni karton i sva ta politika koju su temeji na mržnji o HDZ-u ne prolazi', poručio je premijer.

'Mislite li da ću kao pravnik ili političar reći da državni odvjetnici pišu znanstvene radove? Ne vidim nikakvu zapreku da oni pišu te članke. Ne vidim da je to nešto kapitalno dramatično za neovisnost pravosuđa i DORH. Može biti samo plus da se bave znanstvenim radom', ustvrdio je Plenković, a zatim otkrio recept za pobjedu.

'Sve treba biti sukladno zakonu. To je na DIP-u, ne na meni', kratko se osvrnuo na najave o mogućem ponovnom prebrojavanju listića u nekim sredinama.

Osvrnuo se i na nagađanja da postoje neke kombinacije s Ivanom Jakovčićem u Istri. 'Čitao sam da će Iva Rinčić biti peta u Rijeci, da će Franković izgubiti u Dubrovniku, da Šuta nema šanse, svašta sam čitao. Nisam pričao s Jakovčićem , a koliko znam Boris Miletić je pobijedio u Istarskoj županiji', komentirao je premijer dodavši da us osvojili 49 posto jedinica lokalne samouprave.

Recept za pobjedu

'Zajednički rad. HDZ je ozbiljna stranka koja prstupa svim izborima ozbiljno. Mi smo imali program, promovirali smo ga na vrijeme, napravili smo partnerstva s drugim strankama gdje smo smatrali da je to potrebno. Radili smo devet godina, a ne protekla dva mjeseca.

Rezultati izbora su takvi jer vodimo kontinuirani dijalog sa zajednicom općina, udrugom gradova i zajednicom županija. Kroz ovih devet godina smo puno učinili na decentralizaciji, dali smo više ovlasti načelnicima, gradonačelnicima i županima. Najvažnija stvar da smo izmijenili fiskalne zakone, gdje su im porasli prihodi za 2,5 milijarde eura. Četvrti stup su projekti, gdje ljudi mogu obećati i realizirati ih kroz naš okvir putem domaćih sredstava, zajmova, ali i europskih sredstava. Svi su mogli ostvariti napredak u kvaliteti života u proteklih devet godina. Hrvatska danas i tada nije ista', ustvrdo je i nastavio:

'Mi smo univerzalna stranka, imamo svoje ogranke na lokalnoj razini. Ne bi se te pobjede mogle događati da ta organizacija nije snažna od vrha do dna. Zajednički je to uspjeh, svatko je dao svoj obol, ali to nije uspjeh pojedinaca iz vodstva stranke ili lokalnih dužnosnika', dodao je Plenković.