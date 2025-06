Ivan Penava se oglasio nakon izborne katastrofe u Vukovaru

'Domovinski pokret s partnerima je u Vukovaru imao kvalitetnog, mladog i obrazovanog kandidata Domagoja Bilića, u kojega smo vjerovali do posljednjeg trenutka i koji je bio spreman voditi grad prema budućnosti i prosperitetu. Smjena generacija nije uspjela onako kako smo priželjkivali, no ovi mladi ljudi spremni su za nove političke utakmice, spremni su za budućnost i na to sam iznimno ponosan', napisao je Penava na Facebooku.

'Nakon 11 godina Vukovar je izabrao novi smjer i novog gradonačelnika, kojemu ovim putem i čestitam te mu želim uspješno vođenje našega grada.