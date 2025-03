Plenković na samitu EU-a: Upozorit ću na stanje u BiH i Srbiji

“Odlučio sam iskoristiti ovo Europsko vijeća da skrenem pozornost kolegama da moramo pratiti pratiti situaciju na jugoistoku Europe, na stabilnost, prije svega u Bosni i Hercegovini i na situaciju u Srbiji”, rekao je Plenković prije početka samita. Upozorio je da bi to područje moglo pasti u zaborav s obzirom na to što se sve trenutačno zbiva na globalnoj razini, od nastojanja za postizanjem primirja u Ukrajini, rješavanja problema na Bliskom istoku, pa do migracija i velikih strateških odluka o izdvajanju za obranu.

“Vrijeme je da se jedan dio te pozornosti fokusira i na područje koje se pokazalo vrlo zapaljivim proteklih 35 godina”, rekao je Plenković.