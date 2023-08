Plenković: Na idućoj obljetnici Oluje nebo će čuvati Rafali

"Danas jasno poručujemo svima, a osobito onima koji su to jučer govorili - Oluja je oslobodilačka operacija, temelj hrvatske slobode, Oluja je temelj hrvatske države i Hrvatska nikada i nikome neće dopustiti napad na Oluju, na hrvatske branitelje, na vojnike, na policajce", rekao je premijer Plenković.

Poštivati nacionalne manjine

Isto tako, dodao je, nećemo nikada prihvatiti ni optužnice koje dolaze od tužiteljstva u Beogradu, od Srbije, koja pretendira biti regionalni tužitelj i sudac.

"To tako neće ići. I stoga smo i do sada poduzimali sve mjere da takve optužnice niti ne razmatramo, niti ne prihvaćamo. To je važna poruka za one koji su Hrvatskoj osigurali slobodu", poručio je.