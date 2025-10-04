Plenković mladim HDZ-ovcima: Borite se! Nitko neće primati udarce za vas

Da biste to mogli morate dobro trenirati, morate sve znati, morate sve pratiti. I na lokalnoj i županijskoj razini, ali i na nacionalnoj, europskoj i globalnoj, da biste mogli artikulirati politiku, poručio im je Plenković.

Dokažite se u političkoj borbi protiv protivnika, nemojte spavati u zavjetrini. Nije da će netko drugi stalno primati udarce ili štititi cijeli sistem, a netko ispod kišobrana ili suncobrana živjeti mirno. To tako ne ide, rekao je Plenković. Dodao je i da je glavna lekcija političke akademije biti dovoljno vješt, otvoren, pouzdan i inteligentan s političkim partnerima te kontinuirano voditi razgovore.

"To je ključ političke komunikacije s partnerskim strankama. Mi smo se tu izvještili", kazao je predsjednik Vlade i HDZ-a pojašnjavajući zbog čega se gotovo svakog utorka u proteklih devet godina, uz iznimke zbog putovanja, sastaje s čelnim ljudima političkih stranka koje su partner HDZ-a.

Pred više od 200 alumnija podsjetio je na odlične rezultate stranke na svim izborima, izuzev predsjedničkih. Drži da su ti rezultati stigli iz dva razloga - snage HDZ-a kao najsnažnije i najbolje organizirane političke stranke te uspješne politike ravnomjernog regionalnog razvoja.

Ponovio je da su pred Hrvatskom i HDZ-om četiri velika izazova - demografska obnova, ulaganje u obrazovanje, digitalizacije i očuvanje okoliša.

Uz Plenkovića su u Tuheljskim Toplicama bili ministri Davor Božinović, Radovan Fuchs i Marin Piletić.