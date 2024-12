Plenković: Milanoviću ljevica sve oprašta, a kad ja pobijedim, imamo atentat na Banske dvore

Ponovo je ukazao na dvostruke kriterije medija u slučaju Milanovićeve pobjede u prvom krugu u odnosu na HDZ-ove pobjede na prethodnim izborima. Istaknuo je i da su Primorca napadali kako zdesna, tako i slijeva, te da će na sučeljavanjima u drugom krugu biti više prostora da se on dokaže.

Upitan je li sam Plenković mogao biti kandidat za predsjednika, s obzirom na to da je ustvrdio da nitko drugi u HDZ-u to nije želio, premijer je rekao da on nikad nije imao takve pretenzije. 'Nije mi drago zbog ovog rezultata, ali bit ove utakmice je tko je bolji za Hrvatsku, a ne tko je bolji za neku političku funkciju. Svi kandidati desno od centra su investirali u svoju vidljivost', rekao je te se prisjetio kako je Škoro prije pet godina bio 'posađen' da bi oduzeo glasove HDZ-u.

Na pitanje kako je doživio komentare njegova izraza lica tijekom Primorčeva govora, odbacio je to kao 'dječje fore'. 'Smiješnim' je ocijenio i pokušaj Aleksandra Vučića da skupinu studenata Fakulteta elektronike i računarstva koji su krenuli čekati Novu godinu u Beogradu proglasi - agentima SOA-e.