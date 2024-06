Plenković: Milanović bi se povukao s dužnosti da je politički korektan

"Mislim da je to očekivano. Išao je na izbore za Hrvatski sabor, kršeći Ustav kao ne kandidat, kao polukandidat, kvazikandidat, nelegalni kandidat, teško je poražen i on i SDP i Grbin, koji je praktički nestao na onoj presici kada su se pojavili prije tri mjeseca, i sada valjda on utješno želi ponovno biti ovo što je sada", rekao je Plenković novinarima u Bruxellesu.

Da je sve u smislu političke korektnosti uobičajeno, dodao je, on bi se bio pokupio s mjesta na kojem je danas nakon kršenja Ustava i teškog poraza.