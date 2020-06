Plenković je slavio uz 'Eye of the Tiger', a Milanovića je poraz privremeno umirovio: Prisjetite se kako ste birali prije četiri godine

Ostalo je tek mjesec dana do parlamentarnih izbora na kojima će se izabrati jubilarni 10. saziv Hrvatskog sabora. Za netom raspušteni mnogi stručnjaci se slažu da je bio najgori u povijesti, obilježili su ga pad argumentirane rasprave i 'žetončići', pa se možemo samo nadati da će idući biti bolji. Podsjećamo na to kako je bilo prije četiri godine, kada smo ih birali na izvanrednim izborima održanima 11. rujna 2016.

Glavni takmaci, kao i inače, bili su HDZ na čelu s novim predsjednikom Andrejem Plenkovićem, koji nije formirao koaliciju, nego je na svoju listu privukao neke pojedince i čelnike manjih stranaka, za koje je smatrao da će od njih imati koristi, poput Darinka Kosora i Branka Hrga. Istu taktiku koristit će i ovaj put, dok je SDP predvođen Zoranom Milanovićem 2016. godine okupio Narodnu koaliciju, koju su sačinjavali još HNS, HSS i HSU. Treću opciju, koju sada predvodi Domovinski pokret Miroslava Škore, a to je prostor na kojem se može osvojiti i do 20 mandata, pokrivali su Most i Živi zid.