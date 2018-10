Plenković: Izbor legitimnih predstavnika na nedjeljnim izborima stabilizirao bi BiH

Hrvatski premijer Andrej Plenković ocijenio je u četvrtak u Mostaru kako bi izbor legitimnih predstavnika sva tri naroda na nedjeljnim izborima doveo do stabiliziranja odnosa u Bosni i Hercegovini, te se zauzeo za jednakopravnost Hrvata s druga dva naroda kojima prijeti da ih zbog malobrojnosti drugi narodi preglasaju i nametnu dužnosnike u vlasti

'Jako je važno da po postojećem izbornom zakonu nakon ovih izbora Hrvate zastupaju legitimni predstavnici. To za nas nije samo pitanje zakona. To je pitanje načela, etike i morala. To je pitanje čije poštovanje može osigurati stabilnost i kvalitetne odnose među konstitutivnim narodima i kvalitetnu budućnost Bosne i Hercegovine', rekao je Plenković, čelnik HDZ-a, na završnom predizbornom skupu HDZ-a BiH u Mostaru.

Plenković se u govoru, koji je više puta prekidan pljeskom, zauzeo za ostvarenje jednakopravnosti Hrvata u BiH.

'Legitimno zastupanje treba ojačati i omogućiti još ravnopravniji položaj hrvatskog naroda u BiH', rekao je i dodao kako se treba u praksi provesti presuda Ustavnoga suda BiH koja upravo inzistira na sprječavanju manipulacija s izborom narodnih predstavnika u tijela vlasti. Pohvalio je stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora BiH koje predvodi HDZ BiH na vođenju afirmativne kampanje bez teških riječi.