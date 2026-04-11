BLAGDAN NADE

Plenković čestitao Uskrs pravoslavnim vjernicima: 'Osnažimo zajedništvo'

I.H./Hina

11.04.2026 u 15:00

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković uputio je u subotu čestitku vjernicima koji Uskrs slave po julijanskom kalendaru te naglasio da je u današnjem svijetu sukoba i kriza više nego ikada potrebno osnažiti zajedništvo i suradnju

"Blagdan Isusovog uskrsnuća izvor je nepresušne nade i radosti. Poticaj je svim vjernicima da se prisjete temeljnih vrijednosti koje oplemenjuju naš život i grade društvo mira, tolerancije i uzajamnog poštovanja", istaknuo je Plenković u čestitki.

"U današnjem svijetu sukoba i kriza više nego ikada potrebno je da osnažimo zajedništvo, međusobni dijalog i suradnju, kako bi svi zajedno djelovali za dobrobit naše Hrvatske", naglasio je.

Svim pravoslavnim vjernicama i vjernicima, predsjednik Vlade od srca je poželio sretan i blagoslovljen Uskrs sa željom da ga provedu u miru i zajedništvu sa svojim bližnjima.

eksplozivne optužbe

eksplozivne optužbe

Orban je 90-ih dobivao milijune od ruske mafije? 'Taj smrdljivi Mađar živi od mog novca, radit će što mu kažem!'
nove analize

nove analize

Stiže 'Super El Niño': Evo kakav utjecaj može imati na Europu
višesatna čekanja

višesatna čekanja

FOTO Kaos na Bajakovu: Djeca iz Srbije satima zaglavljena, kolone stoje

