Pjesnik iz Imotske krajine: Upoznajte nastavnika po čijem će se strastvenom govoru pamtiti prosvjed prosvjetara

On je Luka Žužul, nastavnik povijesti čiji je govor možda bio i najemotivniji tijekom današnjeg velikog prosvjeda učitelja na glavnom zagrebačkom trgu. 'Nakon 13 godina rada ja sam mrtav, ja sam iscrpljen. I to ne zbog svojih učenika', grmio je Žužul s govornice. Rekao je još svašta, sve kako bi onima koji u školsku zbornicu nikada ne ulaze ili dolaze samo na učeničke informacije karikirao što to znači biti nastavnik. Za tportal otkriva i nešto više

'Nakon 13 godina rada ja sam mrtav, ja sam iscrpljen. I to ne zbog svojih učenika. Oni su jedino zbog čega nabacim osmijeh u razredu. Škola je živo tkivo, živi organizam, od čistačice do ravnatelja, a vi koji radite znate da u našem poslu diploma vrlo malo znači i da po potrebi moramo biti i liječnici, i medicinske sestre, i vozači, i roditelji, i prijatelji… Moj se rad mjeri količinom papira koje sam skupio. Moja plaća određuje se koeficijentom kojim mi u lice poručuju: Ti nisi jednako vrijedan. A zašto to rade? Zato što mogu, jer smo najobrazovaniji, najpristojniji, najšutljiviji. Jer su navikli da nam mogu pljunuti u lice, a mi ćemo to samo obrisati', dio je emotivnoga Žužulova govora s velikog prosvjeda učitelja i nastavnika.

Nazvali smo ga sat kasnije, dojmovi mu se još nisu slegnuli, a sve su oči uprte ka Markovu trgu, na kojem bi se mogla rasplesti ova pat-pozicija. Ovo je najveći štrajk prosvjetara dosad. Ako Vlada pristane na magičnih 6,11, bit će i uspješan. No Žužul smatra da, bez obzira na to, cijela priča s ovim već za sve iscrpljujućim štrajkom ima dobru stranu: nada se da je svima sada jasno što, kako i za koliko rade.

On 13 godina radi kao nastavnik povijesti u OŠ Tin Ujević u Krivodolu. To je malo mjesto od petstotinjak duša u Općini Podbablje u Imotskoj krajini.

Pitamo ga zašto je rekao da je ' mrtav, da je iscrpljen nakon 13 godina rada u školi' . 'Činjenica je da se zadnjih 13 godina, koliko ja radim, stalno mijenjaju radna pravila i pravila igre te je uvijek to na gore. Uvijek je to još više birokracije, još više papira, a neću ni spominjati ovaj Loomen sa značkicama. Meni je kao nastavniku nezamislivo to da me se ocjenjuje po tome koliko sam ispunio papira. Nitko ne pita moje učenike kakav sam ja učitelj ili nastavnik, niti roditelje. Pita se komad papira: Jesam li ispunio ono što je netko nacrtao da trebam ispuniti. Mislim da to nije bit školstva. Zato sam tako reagirao', objašnjava.

Ističe da su učitelji svojim učenicima i roditelji, i psihoterapeuti, i vozači, i liječnici, i medicinske sestre. Plaća mu je, kaže, oko 6400 kuna, no nije to, dodaje, bitno.

Problem je to što ljudi ne shvaćaju da je ogroman dio posla onaj koji se ne vidi, koji se radi od kuće. Nitko ne gleda to kad neki nastavnik ispravlja 60 ispita u jednom danu. Dobar učitelj će se pripremiti za nastavu, a to nitko ne vidi. 'Nitko ne misli na to da mi u 22 sata moramo ispuniti Loomen ako želimo to stići. To ljudima treba objasniti', ističe.

Jasno mu je da se djeca vesele štrajku, veseli se i njegova kći. 'Djeca gledaju to iz svoje perspektive, no nama je ovo katastrofa. Zamislite kako je sjediti u zbornici od sedam do 14, a nema nikoga. To je stravično, to nije nešto lijepo', napominje.

Žužul, koji je član Velikog vijeća Sindikata hrvatskih učitelja, kaže da je u njegovoj školi odaziv štrajku bio odličan. Od njih 50, jedna kolegica nije štrajkala, a jedna je odustala od štrajka zadnji dan.

'Kolegama naklon do poda. Trebate znati da je tu puno ljudi s kreditom i kada vam Vlada najavi da neće platiti štrajk, možete zamisliti kako to utječe na njih. No ljudi su ovog puta pregrmjeli sve jer su vidjeli da nas prave idiotima', zaključuje.