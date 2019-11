Nastavnik se slomio pred prepunim Trgom bana Jelačića: Nakon 13 godina rada ja sam mrtav, ja sam iscrpljen

Nekoliko desetaka tisuća učitelja i nastavnika iz cijele Hrvatske okupilo se na zagrebačkom Trgu bana Jelačića na velikom prosvjednom skupu 'Hrvatska mora bolje'

13.05 Završen je prosvjed prosvjetnih radnika. U Policijskoj upravi zagrebačkoj kazali su da neće objaviti procjenu broja okupljenih, javlja N1. 12.55 Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, zahvalio je građanima koji su došli dati podršku učiteljima. 'Dva mjeseca se borimo za dostojanstvo. Kada vas vidim, mogu reći da smo prvu pobjedu odnijeli: vratili smo svoje dostojanstvo sami. Ne može nas više nitko poniziti!', istaknuo je. 'Nikada više ne smije biti učitelja koji će pognuti glavu pred drugima koji ga sramote', dodao je. Poručio je da je koeficijente trebalo riješiti još u svibnju i krenuti u kurikularnu reformu s većim koeficijentima. 'Premijeru, vi ste odgovorni što učenici nisu u klupama. Vi ste, premijeru, odgovorni što su učitelji na ulici!' poručio je Mihalinec.

12.44 Ivana Valjak Ilić iz Nastavnici organizirano kazala je da prvi put nastavnici preko društvenih mreža aktivno sudjeluju u štrajku. Zahvalila je i onima koji ih nisu podržali i dokazali da im je potrebna poduka iz građanskog odgoja. 'Ako se koeficijent mogao smanjiti, a povećavati drugim djelatnostima, onda se može i onima u obrazovnom sustavu izjednačiti ga s onim drugih visokoobrazovanih javnih djelatnika', istaknula je. 'Prosvjeta je prva na redu kada treba uzeti, a zadnja kada treba vratiti', istaknula je.

'Nemamo pravo na iluziju zadovoljstva i iluziju osjećaja sigurnosti', poručila je.

12.40 'Nakon 13 godina rada, ja sam mrtav, ja sam iscrpljen. I to ne zbog mojih učenika. Oni su jedino zbog čeka nabacim osmjeh u razredu. Škola je živo tkivo, živi organizam, od čistačice do ravnatelja, vi koji radite znate da u našem poslu diploma vrlo malo znači i da po potrebi moramo biti i liječnici, i medicinske sestre, i vozači, i roditelji i prijatelji…Moj rad se mjeri količinom papira koje sam iskupio. Moja plaća se određuje koeficijentom kojim mi u lice poručuju: Ti nisi jednako vrijedan. A zašto to rade? Zato što mogu, jer smo najobrazovaniji, najpristojniji, najšutljiviji. Jer su navikli da nam mogu pljunuti u lice jer ćemo mi samo obrisati.

Možete nam prijetiti, ali mi nemamo što izgubiti. Možete nam uzeti plaću, ali ne i naše dostojanstvo. Pa kako im nije jasno? Pa samo to nam je još ostalo. Zapamtite, ovo je škola za život, najbolja lekcija našoj djeci. Ovako se bori. Djeco, dostojanstvo nikada, ali baš nikada ne dajte nikada!', uzviknuo je učitelj Luka u najemotivnijem govoru.

Video s vidikovca, snimljeno točno u podne ⁦@srednjahr⁩ pic.twitter.com/7jbrdGDop8 — Marko Matijević (@marko_matijevic) November 25, 2019

12.30 Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod kazao je kako je bolja Hrvatska danas na ovom trgu. 'Bolja Hrvatska nije ona u kojoj 30 dana morate stat i ne radit svoj posao, pa da izvedete tolike ljude na ulicu pa za par sati dobijete poziv koji ste čekali 30 dana', kazao je. 'Ako je itko ponizio sve nas koji radimo u obrazovanju, to su napravili oni koji su pokazali da za nas nemaju vremena. Ipak nešto je dobro. Upravo to nas je ujedinilo kao nikada do sada, zajeno smo svi mi koji od te nesretne sindikalne plaće živimo', istaknuo je Stipić.

12.25 Saša Ceci s Instututa Ruđer Bošković koji zastupa Sindikat znanosti i visokog obrazovanja kazo je da ono što Plenković radi nije dijalog. Kaže da znanetvenici štrajkaju za tete sspremačive koje za 3.200 kuna čiste laboratorije u kojima se radi s otrovima i radioaktivnim materijalima. 'Ako me netko sada pita što bi poručio premijeru, poručio bi mu: Ovo ti je škola, drugi puta ćeš pametnije. Ako će biti drugog puta', zaključio je.

12.19 Marin Miletić, vjeroučitelj iz Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, kazao je da je ovo zemlja hrabrih ljudi, hrabrih učitelja, hrabrih učenika...I zato nismo odustali. 'Ovo je i zemlja raznih politika koje nas desetljećima ugnjetavaju', kazao je uz bučne ovacije. 'Ovo jenaš krik za pravdu, za bolju Hrvatsku', istaknuo je. 'Ne želimo anonimne prijave!', kazao je misleći da svatko anonimno može prijaviti učitelje i nastavnike inspekciji. Dodao je da je njegova kolegica, nastavnica hrvatskog jezika u mirovinu otišla s 6.200 kuna plaćom. 'Ovo je liga prvaka. Mi učitelji smo liga prvaka!!!', vikao je Miletić parafrazirajući pšremijera Andreja Plenkovića tijekom nedavnog susreta europskih pučana u Zagrebu.

12.13 Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja kazala je da ovo nije samo prosvjed za povećanje koeficijenta za 6,11 posto nego za budućnost Hrvatske. 'Obrazovanje je permanentno zapostavljeno, a zaposlenici se demotiviraju. Štrajk koji smo pokrenuli je nadmašio sve dosadašnje štrajkove.', poručila je. 'Ovaj štrajk je svjetlo na kraju tunela, nada građanima naše domovine. Tom svjetlu doprinjeli ste svi vi koji ste nosili štrajk, roditelji koji podržavaju štrajk, baka servisi, društvene mreže, mediji i javnost koja je prepoznala istunu', kazal je Šprem. Kaže da je ovo borba protiv odlaska u Irsku i Njemačku.

12.10 'Evo nas, čekamo tramvaj, a tramvaja nema', kazala je na početku Ana Tuškan glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja te se poklonila prosvjednicima. 'Obrazovanje čine ljudi. Koji su to ljudi? To su ljudi koji su premalo cijenjeni u ovom društvu. Oni ljudi koji su zadnji na ljestvici!', kazala je.

12.05 Na Trgu bana Jelačića okupilo se više 20.000 prosvjetnih radnika, javlja Hina. Uz bubnjeve, trube i zviždaljke, prosvjednici su 'naoružani' i brojnim transparentima: 'Igre moći neće moći!', 'Ne odustajemo. Srušit ćemo i Vladu (Kalembera)', 'Vlada nedovoljan (1), učitelj odličan (5)', 'Vi nama prihode, mi vama ishode', 'Kad ti Vlada pokaže jezik, ti joj pokaži zube', 'Sveta Kata štrajk na vrata', 'All we want for x-mas is 6,11', 'Ovo nije štrajk, ovo je reforma', 'Štrajk za život', 'Reforma smo mi', 'Tko tebe osnovicom, ti njega koeficijentom'..

pripreme za prosvjed Ovo su transparenti koje su spremili učitelji i nastavnici: Od 'nepismene poruke' do poziva: Andrej, oženi me! Pogledaj galeriju 25







12.00 Akademskom himnom 'Gaudeamus igitur' službeno je započeo prosvjed prosvjetara. 11.45 Na Trgu bana Jelačića nekoliko je tisuće ljudi. Glavni zagrebački trg popunjen je. 11.18. Predsjednik Matice sindikata Vilim Ribić kazao je za N1 kako sumnja da će Vlada dati prihvatljivu ponudu. 11.10 Zagrebački električni tramvaj (ZET) obavijestio je u ponedjeljak da se zbog održavanja sindikalnog prosvjeda 'Hrvatska mora bolje' od 10 sati i 30 minuta obustavlja tramvajski promet središtem grada, a da se njegovo ponovno uspostavljanje očekuje oko 13,30 sati. Više o obilaznim smjerovima pročitajte ovdje.

11.05 Sanja Šprem za N1 je kazala 'da nema perspektivu' koliko je ljudi došlo. Misli da će biti 20 tisuća ako ne i više. Komentirala je i Plenkovićevu izjavu. Kazala je da ako prihvate sindikalne zahtjeve, da će problem doista danas biti rješen. 10.55 Premijer Andrej Plenković kazao je da ljudi imaju pravo na štrajk. Što se tiče poruke o važnosti obrazovanja kaže: 'Ne samo da smo ju čuli već ju znamo', kazao je dok je tisuće prosvjetara marširalo Zagrebom. Najavio je 'dijalog' danas nakon prosvjeda. Apelira na vođe sindikata da vode računa o tome da bi bilo dobro da djeca što prije krenu u školu. 'Danas očekujem da stvar završi', rekao je no nije htio govoriti o detaljima nove Vladine ponude sindikatima. Sa sindikatima će nakon prosvjeda razgovarati premijerov predstojnik Ureda Zvonimir Frka Petešić, koji je prvi razgovor s sindikalcima imao u petak. 'Ako ja sad vama kažem, kako će onda Zvonko pregovarati', odgovorio je premijer na pitanje novinara kakva je Vladina ponuda te ponovio kako i dalje smatra da je štrajk ispolitiziran. Više pročitajte ovdje. 'Rješenje ide za ciljem da djeca idu u školu, a da nastavnici budu zadovoljni', kazao je Plenković i poručio da očekuje da se štrajk danas završi. 10.50 Prosvjednici krenuli prema Trgu bana Jelačića. 10.30 Na Trgu Republike Hrvatske okupljeno je nekoliko tisuća prosvjednika.

9.50 Okupljanje prosvjednika počelo je već prije u 10 sati na Trgu Republike Hrvatske. Potom će povorka krenuti prema Masarykovoj, preko Gundulićeve i Ilice, do glavnog zagrebačkog trga. Nastavnici iz Splita pjesmom su kratili vožnju do Zagreba. Oni iz Grubišnog Polja iz autobusa su poručili: 'Plenki, we are coming.' 'Pozdrav roditeljima od gajevaca iz Osijeka', stoji u objavi osječkih nastavnika iz autobusa za Zagreb. 'Glazbena škola u Varaždinu stiže!!!' poručuju drugi. Sedam autobusa stiže samo iz Koprivničko-križevačke županije. Kako najavljuju sindikati, prema Zagrebu ide 200-tinjak autobusa. Uz učitelje stalo je više od 50 sindikata - od vatrogasaca i carinika do pravosudnih policajaca. Očekuje se oko 20 tisuća ljudi, a potporu prosvjetarima dat će i roditelji učenika.

Glavni zahtjev štrajkaša je povećanje koeficijenata složenosti posla za 6,11 posto. Na prosvjedu će se javnosti obratiti dosadašnja lica štrajka Sanja Šprem i Branimir Mihalinec te profesori iz osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Mihalinec je u ponedjeljak ujutro kazao kako očekuje dolazak 15 tisuća članova sindikata koji sudjeluju u štrajku, od čega njih deset tisuća koji će stići u Zagreb iz drugih dijelova Hrvatske, a pet iz glavnog grada.