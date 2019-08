'Pilotu kapa do poda! Između livade i autoceste uvijek je bolje izabrati asfalt, a evo zašto...'

Slijetanje aviona na cestu ne događa se svaki dan. Piloti se na to odlučuju uglavnom zbog nekog kvara na zrakoplovu. Tako je zbog otkazivanja motora pilot Teodor Goričanec iz Čakovca prošlu subotu prizemljio na autocestu Zagreb – Rijeka. Koliko je to opasan manevar i je li Goričanec ispravno postupio za tportal je prokomentiralo nekoliko njegovih kolega

Goričanecove kolege piloti s kojima je tportal razgovarao na tom mu potezu čestitaju. Svi od reda ističu kako je postupio najbolje što je mogao.

'Lako je komentirati sa zemlje, s rukama u džepu. Kad ste gore imate doslovno nekoliko sekundi za smislenu reakciju. Svaki avion ima svoju finessu, odnosno vrijeme koje se može održati u zraku bez motora. Ako ste na 1000 metara, a avion ima finessu 12 to znači da u idealnim uvjetima možete jedriti još 12 000 metara. Uz sve to je još imao i učenika uz sebe. Usprkos svemu tome, odlično se snašao. Zbog toga mu kapa do poda jer je spasio dva života', rekao je Dražen Čvoriščec, predsjednik Aerokluba Ivanić Grad.